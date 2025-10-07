الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«دبي للسلة» يستعد لاستضافة برشلونة بالفوز في «الأدرياتيكي»

«دبي للسلة» يستعد لاستضافة برشلونة بالفوز في «الأدرياتيكي»
7 أكتوبر 2025 13:09

دبي (وام)

حقق فريق دبي لكرة السلة فوزه الافتتاحي في مشاركته الثانية ببطولة الدوري الأدرياتيكي «ABA»، بعد تغلبه أمس على فريق سبليت الكرواتي بنتيجة 92-58، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على صالة كوكاكولا أرينا في دبي، ليحصد فوزاً كبيراً بفارق 34 نقطة.
ويستعد فريق دبي لخوض ثلاث مباريات متتالية في الدوري الأوروبي «اليوروليج»، تبدأ بمواجهة أولمبياكوس اليوناني خارج ملعبه يوم الجمعة المقبل، ثم أمام فناربخشة التركي يوم 14 أكتوبر، قبل أن يستضيف برشلونة الإسباني يوم 16 أكتوبر على صالة كوكاكولا أرينا، في مواجهة تاريخية تُعد الأولى للفريق الكتالوني في الإمارات.
ويشارك نادي دبي لكرة السلة في الدوري الأدرياتيكي للموسم الثاني على التوالي، بالتوازي مع ظهوره الأول في بطولة اليوروليج هذا الموسم.
وكان الفريق قد بلغ الدور نصف النهائي في مشاركته الأولى بالدوري الأدرياتيكي، الذي يضم 16 نادياً من ست دول هي الإمارات، وصربيا، والبوسنة والهرسك، وسلوفينيا، وكرواتيا، والجبل الأسود.

برشلونة
أولمبياكوس
دبي
فناربخشة
