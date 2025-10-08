الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ديوكوفيتش يتخطى الإرهاق والرطوبة ومونار في شنغهاي للتنس

ديوكوفيتش يتخطى الإرهاق والرطوبة ومونار في شنغهاي للتنس
8 أكتوبر 2025 09:57

شنغهاي (أ ب)

احتاج الصربي نوفاك ديوكوفيتش لرعاية طبية بعدما خسر المجموعة الثانية، ولكنه تعافى وتغلّب على خاومي مونار 6/ 3 و5/ 7 و6/ 2 في أجواء حارة ورطبة في بطولة شنغهاي للأساتذة مساء الثلاثاء.
وبعد المجموعة الثانية، سقط ديوكوفيتش على الأرض وظل مستلقياً على ظهره، واضعاً ساعده فوق عينيه لعدة ثوان. ثم جلس ببطء ووضع رأسه بين ساقيه قبل أن يساعده مدربه على العودة إلى مقعده. وحصل ديوكوفيتش على علاج طبي على مقعده قبل بداية المجموعة الثالثة، لكنه تمكّن بعدها مباشرة من كسر إرسال مونار، بعد أن أخطأ الأخير ضربة سهلة وهو متقدم 40/ 15.
ورفض ديوكوفيتش «38 عاماً» إجراء المقابلة التقليدية على أرض الملعب بعد المباراة، لكنه كتب على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «يوم صعب في العمل. تحدٍّ بدني كبير». هذا الفوز جعل ديوكوفيتش أكبر لاعب يتأهل لدور الثمانية في إحدى بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، أكبر بشهرين من روجيه فيدرر عندما وصل لدور الثمانية في بطولة شنغهاي في 2019.
ويسعى ديوكوفيتش لتعزيز رقمه القياسي والفوز بلقبه الـ41 في إحدى بطولات الأساتذة.
ويلتقي ديوكوفيتش في المباراة المقبلة مع البلجيكي زيزو بيرجس.
وفاز هولجر رون، المصنَّف العاشر في البطولة، بصعوبة على الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار 6/ 4 و6/ 7 و6/ 3.

ديوكوفيتش
فيدرر
