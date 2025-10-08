الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
خليفة الفلاسي: تمثيل الإمارات في «مونديال الدرفت» شرف كبير

خليفة الفلاسي: تمثيل الإمارات في «مونديال الدرفت» شرف كبير
8 أكتوبر 2025 13:22

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعرب الشاب خليفة الفلاسي، أصغر سائق إماراتي محترف في سباقات السيارات بعمر 17 عاماً، عن فخره بتمثيل دولة الإمارات في بطولة العالم لسباقات «الدرفت» التي أقيمت في لاتفيا خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة نخبة من أبرز السائقين العالميين.
وقال الفلاسي تعليقاً على المشاركة: «شرفٌ كبير أن أمثل بلدي الإمارات في بطولة العالم للدرفت، وسط نخبة من أفضل المتسابقين في هذا المجال، كانت تجربة رائعة تعلمت منها الكثير، ومع أن النتيجة لم تكن في صالحنا، إلا أن التطور لا يتوقف وسنصل إلى القمة إن شاء الله».
واستضافت مدينة ريغا، عاصمة لاتفيا، النسخة المنتظرة من البطولة بعد غيابٍ دام أربع سنوات، على حلبة بيكيرنيكي المخصّصة للسباقات، حيث عادت المنافسات العالمية الرسمية تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) وبالتعاون مع الاتحاد اللاتفي للسيارات (LAF) ومنظمة درفت لاتفيا.
وشارك الفلاسي ضمن 45 سائقاً من 33 دولة، في أجواءٍ تنافسية جمعت بين المهارة والشغف، في حدثٍ لا يقتصر على المنافسة وإنما يعزز قيم الصداقة والتواصل وتبادل الخبرات بين أبطال العالم في هذا النوع المثير من السباقات.
ويُعد الفلاسي أحد أبرز المواهب الإماراتية والعربية الصاعدة في رياضة السيارات، إذ صنِّف الأول إماراتياً في بطولة الإمارات للدرفت 2024، وحصد المركز الثالث في تصفيات «ريد بُل كار بارك درِفت»، والمركز الثالث في بطولة عمان «فئة الشرق الأوسط»، كما حلّ ثانياً في بطولة الإمارات للدرفت 2025 «فئة المحترفين»، ليصبح أصغر سائق محترف في الشرق الأوسط.
وكانت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية التابعة لوزارة الرياضة، قد أعلنت في وقت سابق ضم البطل الشاب إلى برامجها الهادفة لدعم المواهب الوطنية وتطوير مساراتها الاحترافية، ضمن رؤية شاملة لإعداد جيل إماراتي واعد في مختلف الرياضات.

الاتحاد الدولي للسيارات
الإمارات
