الإمارات بطل كأس العالم للكرة الطائرة الموحدة

أبوظبي (الاتحاد)

حقق فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي لسيدات الكرة الطائرة الموحدة بالمركز الأول في كأس العالم الأولى للكرة الطائرة الموحدة للأولمبياد الخاص، التي استضافتها مدينة كاتوفيتسه البولندية خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر الجاري، بمشاركة 16 فريقاً من مختلف برامج الأولمبياد الخاص حول العالم.

وشارك الفريق الإماراتي في فئة السيدات، حيث قدّم سلسلة من المباريات المميزة، فاز خلالها على منتخبات إيطاليا وناميبيا وكينيا، قبل أن يتوج بالميدالية الذهبية عقب انتصاره في نهائي المجموعة الثالثة على منتخب أوكرانيا بنتيجة 2-0.

ويمثل هذا الإنجاز محطة مشرفة في مسيرة لاعبات الأولمبياد الخاص الإماراتي، ويعكس التطور المستمر في أدائهن الفني وحضورهن الفاعل في المنافسات الدولية. وقد ضمّت بعثة الفريق 12 لاعبة، من بينهن 6 لاعبات من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية النمائية و6 لاعبات موحدات، جسّدن معاً روح الفريق الواحد وقيم الدمج والمساواة التي يقوم عليها الأولمبياد الخاص

وأعرب طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، عن فخره بالإنجاز الذي حققته اللاعبات قائلاً: «نشعر بالفخر الكبير بأداء لاعباتنا في كأس العالم للكرة الطائرة الموحدة للأولمبياد الخاص والتي تقام للمرة الأولى، فقد قدمن صورة مشرفة عن الإمارات في هذا المحفل الدولي الكبير، ويعكس هذا الإنجاز نجاح الاستثمار في اللاعبات من أصحاب الهمم، ويؤكد أن مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات قد أثمرت وأزهرت على كل المستويات الرياضية منها والإنسانية، إن ما تحقق في بولندا هو ثمرة دعم القيادة الرشيدة وإيمانها العميق بقدرات أصحاب الهمم».