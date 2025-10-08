رونالدو أول «ملياردير كرة قدم» في التاريخ!

معتز الشامي (أبوظبي)

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب كرة قدم في التاريخ تبلغ ثروته مليار دولار، بحسب مؤشر بلومبيرج للمليارديرات، الذي قدّر صافي ثروته بـ1.4 مليار دولار (1.04 مليار جنيه إسترليني).

وجاءت القفزة بعد توقيع نجم النصر السعودي عقداً جديداً في يونيو الماضي تُقدّر قيمته بأكثر من 400 مليون دولار، وتوقّعت بلومبيرج أن يتمكّن الأرجنتيني ليونيل ميسي من معادلة ثروة غريمه خلال الأعوام المقبلة، مستندةً إلى اتفاقه مع إنتر ميامي، الذي يمنحه حصة ملكية في النادي عند اعتزاله، إضافة إلى ترتيبات تجارية أخرى.

ووفق بيانات بلومبيرج، حقّق رونالدو أكثر من 550 مليون دولار كرواتب بين عامي 2002 و2023، عُزّزت بعقد رعاية طويل الأمد مع نايكي بقيمة تقارب 18 مليون دولار سنوياً على مدار عقد، وبحزمة إعلانات مع علامات مثل أرماني وكاسترول أضافت أكثر من 175 مليون دولار إلى ثروته.

ومع انتقاله إلى النصر عام 2023، تقاضى رونالدو نحو 200 مليون دولار سنوياً كراتب ومكافآت معفية من الضرائب، إضافة إلى مكافأة توقيع بقيمة 30 مليون دولار، وامتياز لافت يتمثل في حصوله على نحو 15% من أسهم النادي، بحسب التقرير.

وفي المقابل، قدّرت بلومبيرج إجمالي رواتب ميسي قبل الضرائب طوال مسيرته بنحو 600 مليون دولار، بينها 20 مليون دولار سنوياً كحد أدنى مضمون منذ 2023، لافتة إلى أن دخله المضمون خلال الموسمين الماضيين يساوي قرابة عُشر دخل رونالدو في الفترة نفسها، مع الإشارة إلى وجود اتفاق لتقاسم الإيرادات مع شركة آبل ضمن منظومة الدوري الأميركي.

وأشارت بلومبيرج إلى أن قفزة أجور الثنائي تتجاوز بكثير أرباح نجوم سابقين مثل ديفيد بيكهام الذي جمع نحو 100 مليون دولار حتى اعتزاله عام 2013. كما أوضحت أن تقييماتها تعتمد على الدخل طوال المسيرة، والاستثمارات، وصفقات الرعاية بعد مواءمتها مع الضرائب وأداء الأسواق.

وتميّزت ثروة رونالدو بأنها تعتمد بالدرجة الأولى على الرواتب، بخلاف أمثلة في رياضات أخرى مثل روجر فيدرر، الذي جاءت النسبة الأكبر من ثروته عبر حصة في شركة On للألبسة الرياضية، ومايكل جوردان الذي تقلّ رواتبه عن 100 مليون دولار بينما كون معظم ثروته من نايكي وحصته السابقة في شارلوت هورنتس.