محمد خليفة المبارك: الموسم الجديد يعكس رؤيتنا الطموحة لتطوير رياضة المصارعة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد المصارعة عن انطلاق موسمه الرياضي الجديد، وذلك خلال فعالية خاصة أقيمت في «سي وورلد» جزيرة ياس – أبوظبي، بحضور الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام للاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات والقيادات الرياضية والإعلامية وممثلي الأندية والمدارس والأكاديميات المشاركة في الموسم الجديد.

وشهدت الفعالية الكشف عن أجندة البطولات والفعاليات والبرامج المقبلة، وفي مقدمتها النسخة الأولى من دوري الأندية للمصارعة ودوري المدارس للمصارعة، اللذين يشكّلان خطوةً استراتيجيةً لتعزيز انتشار رياضة المصارعة في الدولة وتوسيع قاعدة ممارسيها. وستُقام منافسات دوري الأندية على مدى خمس جولات رئيسية خلال الفترة من أكتوبر 2025 حتى أبريل 2026، في حين ستُقام منافسات دوري المدارس على مدى ست جولات رئيسية من يناير حتى أبريل 2026. وسيُختتم الموسم بـبطولة كأس الاتحاد، التي تمثّل النهائي الرسمي للدوريين، حيث ستجمع أفضل 16 نادياً وأفضل 16 مدرسة يوم 10 مايو 2026 في إمارة دبي.

كما أعلن الاتحاد عن قرب افتتاح مركز الإمارات للمصارعة، كأول مركز يُنشأ تحت مظلة الاتحاد في أبوظبي، ليكون منصة متكاملة لتطوير اللاعبين وصقل المواهب، وتوفير بيئة تدريبية متقدمة تستهدف كلاً من الرياضيين النخبة والمجتمع الرياضي. ويُعد هذا المركز خطوة أولى نحو إنشاء المزيد من المراكز في مختلف إمارات الدولة، بما يعزز من انتشار رياضة المصارعة وترسيخ حضورها محلياً وإقليمياً.

وفي إطار جهوده لتوسيع آفاق اللعبة وتعزيز انتشارها، كشف الاتحاد عن خطط لإطلاق سلسلة من بطولات المصارعة الشاطئية في مختلف إمارات الدولة خلال الربع الأخير من عام 2025 والربع الأول من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تقديم تجارب تنافسية جديدة وتوفير منصات متنوعة تتيح للمواهب خوض منافسات في بيئات مختلفة، وتعزز حضور المصارعة في المشهد الرياضي المحلي.

كما أعلن الاتحاد عن توقيع 14 مذكرة تفاهم مع عدد من المؤسسات والجهات الوطنية الرائدة، شملت: دائرة تنمية المجتمع، برنامج فزعة، شركة أبوظبي للإعلام، ميرال، شركة أدنوك، الدار العقارية، جيمس للتعليم، ساس العقارية، مجموعة لولو، بنك أبوظبي التجاري، صيدلية العين، مستشفى هيلث بوينت، أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، شركة الامارات ريم للاستثمار، وذلك في إطار شراكات استراتيجية تهدف إلى دعم خطط تطوير اللعبة، وتوفير بيئة رياضية مستدامة تسهم في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم وتعزيز الحضور المحلي والدولي للمصارعة.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس اتحاد المصارعة: «يعكس الموسم الجديد رؤيتنا الطموحة لتطوير رياضة المصارعة، بما تمثله من قيم الانضباط والاحترام وروح الفريق، ويهدف إلى بناء قاعدة قوية من الرياضيين الإماراتيين في الأندية والمدارس، والارتقاء بمستوياتهم لإعدادهم لخوض المنافسات القارية والعالمية، وتمثيل الدولة بأفضل صورة، تحقيقاً لرسالتنا الرامية إلى تعزيز حضور المصارعة الإماراتية على الساحتين الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة الدولة على خريطة الرياضة العالمية».

واختتمت الفعالية بالتأكيد على أن الموسم الجديد سيكون نقطة تحول مهمة في مسيرة رياضة المصارعة في الدولة، من خلال الجمع بين المنافسة القوية والدعم المؤسسي والشراكات المجتمعية، بما يعزز حضورها محلياً وعالمياً، ويؤكد التزام الاتحاد بمسيرة التميز الرياضي التي تنتهجها دولة الإمارات.