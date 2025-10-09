أنسو فاتي يحطّم رقماً قياسياً بعد 77 عاماً!



معتز الشامي (أبوظبي)



أصبح انتقال أنسو فاتي إلى الدوري الفرنسي من كبرى المفاجآت في كرة القدم الأوروبية، ولم يكتفِ المهاجم الإسباني، المعار من برشلونة إلى موناكو، باستعادة حسه التهديفي، بل حطم أيضاً رقماً قياسياً صمد لمدة 77 عاماً في الدوري الفرنسي.

بـ126 دقيقة على أرض الملعب، أصبح المهاجم أسرع لاعب يسجل 5 أهداف في الدوري الفرنسي منذ عام 1948، متجاوزاً الرقم القياسي السابق ليوهان أوديل البالغ 137 دقيقة مع فالنسيان، وتبرز هذه الإحصائية كفاءته الاستثنائية، وتؤكد عودته إلى نخبة اللاعبين، وهو في الثانية والعشرين من عمره فقط.

ويعيش لاعب برشلونة السابق، الذي انضم إلى موناكو، بعد تجديد عقده مع النادي الكتالوني حتى عام 2028، مسيرة رائعة، وفي ثلاث مباريات بالدوري، سجل 5 أهداف، بالإضافة إلى هدف آخر في دوري أبطال أوروبا، بمعدل 1.67 هدف في المباراة، متقاسماً صدارة الهدافين مع الأرجنتيني خواكين بانيتشيلي، مهاجم ستراسبورج.

وبعد سنوات من الإصابات، يعيش أنسو فاتي نهضة حقيقية، منذ انطلاقته مع برشلونة عام 2019، حين ظهر للمرة الأولى وهو في السادسة عشرة من عمره تحت قيادة إرنستو فالفيردي، عانى المهاجم لاستعادة ثبات مستواه وثقته بنفسه.

ويبدو أن الدولي الإسباني استعاد أفضل ما لديه، وكان أداؤه مبهراً، لدرجة أن وسائل الإعلام الفرنسية وصفته بـ«جوهرة كرة القدم الأوروبية المولودة من جديد»، إذا حافظ على هذا المستوى، لن يحطم أنسو فاتي رقماً قياسياً تاريخياً فحسب، بل يبدد أيضاً الشكوك التي أحاطت بعودته إلى قمة الكرة الأوروبية.