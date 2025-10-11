«أصالة» تسطع في تولوز.. خيول «ياس» إلى تحدي «نيدجاري» بمضمار تاربس

عصام السيد (أبوظبي)

أثبتت المهرة "أصالة" لياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارسة أنالي ميكوش، عراقة نسلها، حين فرضت هيمنتها على منافسيها، في سباق بري ماجنسي لمسافة 2100 متر، المخصص للمهرات عمر ثلاث سنوات فقط، بمشاركة 12 مهرة، والذي أقيم أمس بمضمار تولوز الفرنسي.

ولم تتأخر المهرة "أصالة" المنحدرة من نسل "مهاب" والفرس "شمايل" في إثبات جدارتها، عندما انطلقت في عمق المستقيم، ودخلت في صراع مثير مع وصيفتها "مس دوفيالتيه" بقيادة جوليوم جود جاي، قبل أن تتفوق عليها بفارق عنق، ومسجلة زمناً وقدره 2:21:20 دقيقة.

من جهة أخري تخوض خيول ياس لإدارة السباقات، عصر الغد، بمضمار تاربس الفرنسي، فعاليات سباق بري نيدجاري المخصص للخيول العربية الأصيلة، البالغة جائزته 16 ألف يورو.

ويجتمع لسباق بري نيدجاري لمسافة 2100 متر، 10 من نخبة الخيول في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها المهرة "طلّة" لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دو جوليمين، وقيادة كليمنت ميريل.

وكانت "طلّة" المنحدرة من نسل "جلود الخالدية" والفرس "أسرار" قد خاضت عشرة سباقات حققت خلالها الفوز بسباقي بري إيتين كامنترون لمسافة 2100 متر في تولوز، وبري نيدجاري ـ الوثبة ستاليونز أيضاً في تولوز، فيما حلت في المركز الثالث ثلاث مرات، والرابعة مرة.

والممثلة الثانية لخيول ياس لإدارة سباقات الخيل هي المهرة "ألحان" بإشراف شارل جوردين، وقيادة روبين دوبورد، وكانت ابنة "أف البحر" قد خاضت ستة سباقات حققت خلالها الفوز مرتين بسباقي بري ماجيك دي بيبول، وبري ماندرين الثالث.

وتمثل خيول ياس لإدارة السباقات أيضاً المهرة "بحور" بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، وحققت ابنة "نسيم" الفوز مرة والمركز الثاني مرة، والمركز الثالث مرتين.

وفي نفس السياق يستضيف مضمار تاربس أيضاً سباق بري رماس لمسافة 1500 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 16 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق برعاية إسطبلات الوثبة، ويقام تكريماً للجواد "رماس" الفائز بسباق النسخة (27) من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في أبوظبي عام 2020.

وتأتي رعاية إسطبلات الوثبة ضمن برنامج واسع يهدف إلى تعزيز وجود الخيول العربية الأصيلة في الميادين الأوروبية، حيث أن إسطبلات الوثبة وإسطبلات ياس تعملان على دعم هذه المشاركات بشكل متواصل، في إطار سعيهما للحفاظ على مكانة الحصان العربي في السباقات الدولية.