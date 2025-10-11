الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أصالة» تسطع في تولوز.. خيول «ياس» إلى تحدي «نيدجاري» بمضمار تاربس

«أصالة» تسطع في تولوز.. خيول «ياس» إلى تحدي «نيدجاري» بمضمار تاربس
11 أكتوبر 2025 11:18

عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«دو بيرن» و«ماجنسي».. التحديات تنتظر خيول «الإمارات» في فرنسا

أثبتت المهرة "أصالة" لياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارسة أنالي ميكوش، عراقة نسلها، حين فرضت هيمنتها على منافسيها، في سباق بري ماجنسي لمسافة 2100 متر، المخصص للمهرات عمر ثلاث سنوات فقط، بمشاركة 12 مهرة، والذي أقيم أمس بمضمار تولوز الفرنسي.
ولم تتأخر المهرة "أصالة" المنحدرة من نسل "مهاب" والفرس "شمايل" في إثبات جدارتها، عندما انطلقت في عمق المستقيم، ودخلت في صراع مثير مع وصيفتها "مس دوفيالتيه" بقيادة جوليوم جود جاي، قبل أن تتفوق عليها بفارق عنق، ومسجلة زمناً وقدره 2:21:20 دقيقة.
من جهة أخري تخوض خيول ياس لإدارة السباقات، عصر الغد، بمضمار تاربس الفرنسي، فعاليات سباق بري نيدجاري المخصص للخيول العربية الأصيلة، البالغة جائزته 16 ألف يورو.
ويجتمع لسباق بري نيدجاري لمسافة 2100 متر، 10 من نخبة الخيول في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها المهرة "طلّة" لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دو جوليمين، وقيادة كليمنت ميريل.
وكانت "طلّة" المنحدرة من نسل "جلود الخالدية" والفرس "أسرار" قد خاضت عشرة سباقات حققت خلالها الفوز بسباقي بري إيتين كامنترون لمسافة 2100 متر في تولوز، وبري نيدجاري ـ الوثبة ستاليونز أيضاً في تولوز، فيما حلت في المركز الثالث ثلاث مرات، والرابعة مرة.
والممثلة الثانية لخيول ياس لإدارة سباقات الخيل هي المهرة "ألحان" بإشراف شارل جوردين، وقيادة روبين دوبورد، وكانت ابنة "أف البحر" قد خاضت ستة سباقات حققت خلالها الفوز مرتين بسباقي بري ماجيك دي بيبول، وبري ماندرين الثالث.
وتمثل خيول ياس لإدارة السباقات أيضاً المهرة "بحور" بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، وحققت ابنة "نسيم" الفوز مرة والمركز الثاني مرة، والمركز الثالث مرتين.
وفي نفس السياق يستضيف مضمار تاربس أيضاً سباق بري رماس لمسافة 1500 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 16 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق برعاية إسطبلات الوثبة، ويقام تكريماً للجواد "رماس" الفائز بسباق النسخة (27) من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في أبوظبي عام 2020.
وتأتي رعاية إسطبلات الوثبة ضمن برنامج واسع يهدف إلى تعزيز وجود الخيول العربية الأصيلة في الميادين الأوروبية، حيث أن إسطبلات الوثبة وإسطبلات ياس تعملان على دعم هذه المشاركات بشكل متواصل، في إطار سعيهما للحفاظ على مكانة الحصان العربي في السباقات الدولية.

خيول ياس
مضمار تولوز
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©