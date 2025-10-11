كابيلو يقرأ «المشهد».. روما المفاجأة وإنتر عاد للحياة.. واليوفي فاقد الإبداع

معتز الشامي (أبوظبي)

قدّم المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو رؤيته للمشهد المبكر في الدوري الإيطالي، خلال مشاركته في مهرجان الرياضة (Festival dello Sport)، حيث تحدث عن أبرز المنافسين على اللقب، وأشاد بعدد من النجوم الذين أحدثوا الفارق مع فرقهم.

وقال كابيلو، في تصريحات نقلها موقع «توتو ميركاتو»، إن الموسم الحالي يتميز بتقارب المستويات وعودة الإثارة إلى البطولة، موضحاً: «نابولي يتمتع بثبات كبير في الأداء، وإنتر استعاد هويته وثقته بمدربه كريستيان كيفو، بينما ميلان يقدم تجربة مميزة تجمع بين الخبرة والشباب، بفضل لاعبين مثل مودريتش ورابيو، اللذين ينقلان روح الانتصار والتصميم إلى الجيل الجديد»

وعن رافاييل لياو، أشار كابيلو إلى أنه لاعب موهوب، لكنه يفتقد التركيز أحياناً داخل المباريات، مضيفاً: «لياو يمتلك إمكانيات هائلة، لكنه لا يكون حاضراً دائماً علي المستوي الذهني، خصوصاً في الأدوار الدفاعية، ويبدو أن مدربه الحالي يعرف كيف يوقظه ويحفّزه بطريقة إيجابية»، أما عن روما بقيادة جان بييرو جاسبريني، فقال كابيلو إنه يراهم من الفرق القادرة على مفاجأة الجميع، حيث قال: «يمتلكون جودة كبيرة مع لاعبين مثل ديبالا وسولي، ومدرب يعرف جيداً ما يريد، ومع بعض التدعيمات في المراكز المناسبة، يمكن أن ينافسوا بقوة على اللقب»، واختتم كابيلو حديثه بانتقاد يوفنتوس، مؤكداً أن الفريق لا يزال يبحث عن التوازن المفقود، مشدداً: «اليوفي لا يملك بعدُ خط وسط متكاملاً يجمع بين الصلابة الدفاعية والإبداع الهجومي، الفريق يعتمد كثيراً على الأجنحة، لكن المهاجمين لم يقدّموا ما يُنتظر منهم، رغم حجم الاستثمار».

وختم قائلاً: «الصراع على لقب الاسكوديتو 2025-2026 سيكون أكثر سخونة من أي وقت مضى، بفضل تنوع المدارس والأساليب بين المدربين، وعودة المنافسة التاريخية بين الكبار».