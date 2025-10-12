الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الصحافة الرومانية تشيد بقيادة كوزمين لـ«القمة الخليجية»

الصحافة الرومانية تشيد بقيادة كوزمين لـ«القمة الخليجية»
12 أكتوبر 2025 10:57

علي معالي (أبوظبي)

اهتمت وسائل الإعلام الرومانية كثيراً بمباراة منتخبنا أمام عُمان، وبعد تحقيق الانتصار، حيث نشر موقع «جي أس بي» صورة كبيرة لكوزمين معبراً عن فرحته، وذكرت أن الروماني كوزمين مدرب منتخبنا الوطني على بُعد مباراة واحدة فقط من التأهل إلى كأس العالم.
وتناول الموقع أحداث المباراة، حيث كتب: «فاز منتخب الإمارات، بقيادة كوزمين أولاريو «56 عاماً»، على عمان 2-1، في تصفيات كأس العالم، وبعد هذا الفوز، بات المنتخب الإماراتي الذي أعده الروماني على بعد خطوة واحدة من حسم التصفيات».
وتابع: «تولى كوزمين قيادة المنتخب منذ فترة بسيطة، وكان الهدف المحدد هو التأهل للمونديال رغم صعوبة الموقف وقتها، واحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في مجموعة المرحلة الأولى من التصفيات الآسيوية، بعد إيران وأوزبكستان، لكنه احتفظ بفرصة أخرى، وعلى وجه التحديد، التنافس مع 6 منتخبات آسيوية على مركزين خلال هذه الفترة. تم تقسيمها إلى مجموعتين من 3 لكل منهما، الإمارات في المجموعة الأولى إلى جانب عمان وقطر".

فيما أشادت صحيفة "أدفارول" بنجاح كوزمين في قيادة الفريق وتحويل تأخره إلي فوز واصفة الفوز التاريخي بالدراماتيكي".

وتغلّب منتخبنا على نظيره العُماني 2-1، ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط، مستفيداً من تعادل عُمان مع قطر 0-0 في المباراة الافتتاحية، لكن الفريق ما زال بحاجة على الأقل إلى التعادل في المباراة الأخيرة أمام قطر، للتأهل إلى كأس العالم.
وعلّق اللاعب السابق والمدرب الحالي ميهاي ستويكا على كوزمين، قائلاً على «فيس بوك»: «تغلّب أولاريو على كارلوس كيروش، ولا يزال يتعين عليهم عدم الخسارة أمام لوبيتيجي، وسيكون لدينا أول رومانيين في كأس العالم».

كوزمين
تصفيات كأس العالم
منتخب الإمارات
عُمان
