الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النمسا تبصم على تاريخ كرة القدم بالرقم غير المسبوق!

النمسا تبصم على تاريخ كرة القدم بالرقم غير المسبوق!
12 أكتوبر 2025 13:04

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!

كانت هزيمة سان مارينو الساحقة أمام النمسا بنتيجة 10-0، في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026، الأكبر في تاريخ الدولة الصغيرة الواقعة في شبه الجزيرة الإيطالية.
ومع أن الهزيمة الكبيرة تُعد أمراً طبيعياً نظراً للفارق بين المنتخبين، فقد سجّلت المباراة رقماً قياسياً جديداً يستحق دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، بعدما ساهم جميع لاعبي منتخب النمسا العشرة الأساسيين، باستثناء حارس المرمى، في تسجيل هدف واحد على الأقل خلال المباراة، ولم يكن ذلك كافياً، حيث سجّل نيكولاس ورمبراند، الذي دخل بديلاً في الدقيقة 72 بدلاً من ستيفان بوش، الهدف الثامن وصنع هدفاً لماركو أرناتوفيتش.
وأتاحت الأهداف الأربعة لماركو أرناوتوفيتش، مهاجم فريق النجم الأحمر الصربي، البالغ من العمر 36 عاماً، الانفراد بلقب الهداف التاريخي للنمسا.
وتخطى أرناوتوفيتش (45 هدفاً) الأسطورة توني بولستر (44)، ويحتل لاعب برشلونة السابق هانز كرانكل (34) المركز الثالث. ومن اللافت للنظر أن أرناوتوفيتش هو النمساوي صاحب أكبر عدد من المباريات الدولية في التاريخ (128)، يليه ألابا برصيد 110 مباريات.
وتنفرد النمسا بصدارة المجموعة الثامنة بـ 15 نقطة، متقدمةً على البوسنة والهرسك (13 نقطة) في المركز الثاني، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تصفيات كأس العالم
منتخب النمسا
موسوعة جينيس
آخر الأخبار
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
الرياضة
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
اليوم 14:26
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
الرياضة
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
اليوم 14:25
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
الرياضة
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
اليوم 14:23
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
الرياضة
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
اليوم 14:20
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 14:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©