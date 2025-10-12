النمسا تبصم على تاريخ كرة القدم بالرقم غير المسبوق!

معتز الشامي (أبوظبي)

كانت هزيمة سان مارينو الساحقة أمام النمسا بنتيجة 10-0، في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026، الأكبر في تاريخ الدولة الصغيرة الواقعة في شبه الجزيرة الإيطالية.

ومع أن الهزيمة الكبيرة تُعد أمراً طبيعياً نظراً للفارق بين المنتخبين، فقد سجّلت المباراة رقماً قياسياً جديداً يستحق دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، بعدما ساهم جميع لاعبي منتخب النمسا العشرة الأساسيين، باستثناء حارس المرمى، في تسجيل هدف واحد على الأقل خلال المباراة، ولم يكن ذلك كافياً، حيث سجّل نيكولاس ورمبراند، الذي دخل بديلاً في الدقيقة 72 بدلاً من ستيفان بوش، الهدف الثامن وصنع هدفاً لماركو أرناتوفيتش.

وأتاحت الأهداف الأربعة لماركو أرناوتوفيتش، مهاجم فريق النجم الأحمر الصربي، البالغ من العمر 36 عاماً، الانفراد بلقب الهداف التاريخي للنمسا.

وتخطى أرناوتوفيتش (45 هدفاً) الأسطورة توني بولستر (44)، ويحتل لاعب برشلونة السابق هانز كرانكل (34) المركز الثالث. ومن اللافت للنظر أن أرناوتوفيتش هو النمساوي صاحب أكبر عدد من المباريات الدولية في التاريخ (128)، يليه ألابا برصيد 110 مباريات.

وتنفرد النمسا بصدارة المجموعة الثامنة بـ 15 نقطة، متقدمةً على البوسنة والهرسك (13 نقطة) في المركز الثاني، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.