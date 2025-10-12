مطر الصهباني: الشوط الأهم أمام قطر

معتز الشامي (أبوظبي)

أكد مطر الصهباني، مشرف المنتخب الوطني، أن الفوز على عمان خطوة مهمة في مشوار التأهل، مشيداً بردة فعل اللاعبين في الشوط الثاني بعدما تمكنوا من قلب النتيجة وتحقيق الانتصار.

وقال الصهباني: "نبارك للجميع هذا الفوز، خاصة من حيث الأداء في الشوط الثاني وتغيير النتيجة. انتهينا من شوط، لكن الشوط الأهم أمام قطر، أتمنى أن يتسم الجميع بروح الحماس، وعليهم نسيان ما حدث في الشوط الأول، وسنعمل على إعداد لاعبينا جيداً لمعرفة المطلوب في المباراة القادمة".

من جانبه، أشار إسماعيل راشد، مدير المنتخب الوطني أن الفوز مستحق تماماً، بعد الجهد الكبيرة على حساب عمان القوي، وتابع: "مبروك للإمارات، هذه 90 دقيقة انتهت، لكن ما زالت هناك 90 دقيقة أخري تحتاج إلى جهد أكبر، نحتاج أن نلعب بنفس الروح التي ظهرنا بها في الشوط الثاني".

وأضاف: "التغييرات التي أجراها المدرب كوزمين كانت جريئة، خصوصاً أنه غيّر ثلاثة لاعبين دفعة واحدة في الشوط الثاني، ما أحدث تحولاً كبيراً في أداء الفريق، اللاعبون تحسنوا بشكل واضح، والأخطاء التي ظهرت في الشوط الأول اختفت، وذلك نتيجة العمل الذي قام به المدرب وتحفيزه للاعبين خلال المحاضرات".