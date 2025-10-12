الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مطر الصهباني: الشوط الأهم أمام قطر

مطر الصهباني: الشوط الأهم أمام قطر
12 أكتوبر 2025 14:29

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الرسالة الصباحية» طريق «الأبيض» لحسم «البطاقة المونديالية»
كايو كانيدو: نريد الذهاب إلى كأس العالم

أكد مطر الصهباني، مشرف المنتخب الوطني، أن الفوز على عمان خطوة مهمة في مشوار التأهل، مشيداً بردة فعل اللاعبين في الشوط الثاني بعدما تمكنوا من قلب النتيجة وتحقيق الانتصار.
وقال الصهباني: "نبارك للجميع هذا الفوز، خاصة من حيث الأداء في الشوط الثاني وتغيير النتيجة. انتهينا من شوط، لكن الشوط الأهم أمام قطر، أتمنى أن يتسم الجميع بروح الحماس، وعليهم نسيان ما حدث في الشوط الأول، وسنعمل على إعداد لاعبينا جيداً لمعرفة المطلوب في المباراة القادمة".
من جانبه، أشار إسماعيل راشد، مدير المنتخب الوطني أن الفوز مستحق تماماً، بعد الجهد الكبيرة على حساب عمان القوي، وتابع: "مبروك للإمارات، هذه 90 دقيقة انتهت، لكن ما زالت هناك 90 دقيقة أخري تحتاج إلى جهد أكبر، نحتاج أن نلعب بنفس الروح التي ظهرنا بها في الشوط الثاني".
وأضاف: "التغييرات التي أجراها المدرب كوزمين كانت جريئة، خصوصاً أنه غيّر ثلاثة لاعبين دفعة واحدة في الشوط الثاني، ما أحدث تحولاً كبيراً في أداء الفريق، اللاعبون تحسنوا بشكل واضح، والأخطاء التي ظهرت في الشوط الأول اختفت، وذلك نتيجة العمل الذي قام به المدرب وتحفيزه للاعبين خلال المحاضرات".

مطر الصهباني
إسماعيل راشد
كوزمين
آخر الأخبار
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
الرياضة
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
اليوم 14:26
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
الرياضة
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
اليوم 14:25
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
الرياضة
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
اليوم 14:23
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
الرياضة
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
اليوم 14:20
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 14:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©