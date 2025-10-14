الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
ميلان يخطط لربط «الجوكر البلجيكي» بعقد جديد

14 أكتوبر 2025 08:47

معتز الشامي (أبوظبي)

كشفت تقارير إيطالية أن نادي ميلان يخطط لتجديد عقد جناحه البلجيكي أليكسيس ساليماكرز، بعد أن أثبت جدارته في التشكيلة الأساسية وأصبح من الركائز المهمة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة أليجري، وأشارت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» إلى أن اللاعب الذي ينتهي عقده الحالي في صيف 2027، سيحصل على عقد مُحسّن من حيث المدة والراتب، تقديراً لجهوده الكبيرة وتطوره الواضح منذ عودته من فترة الإعارة إلى بولونيا وروما.
وساهم ساليماكرز في تقديم أداء متوازن على الجهة اليمنى بفضل مرونته التكتيكية وانضباطه العالي، حيث يُعد خياراً مهماً في أكثر من مركز، سواء كجناح أو ظهير هجومي، وهو ما يؤهله ليلعب دور «الجوكر» القادر على تنفيذ مهام متعددة بحسب وجهة نظر المدرب، كما أشاد مسؤولو ميلان باحترافيته داخل وخارج الملعب، ما جعله مثالاً لما وصفته الصحف الإيطالية بـ «الجدارة المستحقة».

ميلان
أليجري
روما
