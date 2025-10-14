نظرياً.. إنجلترا تضمن التأهل إلى كأس العالم 2026!!

معتز الشامي (أبوظبي)

يقف المنتخب الإنجليزي على بُعد خطوة واحدة من ضمان تأهله إلى كأس العالم 2026. بعد خمسة انتصارات متتالية في المجموعة الحادية عشرة، ويتصدر منتخب الأسود الثلاثة، بقيادة توماس توخيل، المجموعة برصيد 15 نقطة، مسجّلاً 13 هدفاً ولم يستقبل أي هدف حتى الآن.

وسهّلت نتائج الجولة الأخيرة الأمور على المنتخب الإنجليزي، حيث أفسحت هزيمة صربيا أمام ألبانيا الطريق للتأهل، مانحة إنجلترا تفوقاً بأربع نقاط على الألبان وثماني نقاط على صربيا.

ومع تبقّي ثلاث مباريات، يسيطر فريق المدرب توماس توخيل تماماً على مصيره، ويقترب من الانضمام إلى منتخبات مثل الأرجنتين والبرازيل والدول المضيفة الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا في بطولة 2026.

لكن ماذا تحتاجه إنجلترا لإتمام التأهل؟! سيكون السيناريو بسيطاً، في حال فازت إنجلترا على لاتفيا، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة ريجا، فإن تأهلها مضمون حسابياً، في حين سيؤخر التعادل الاحتفال الرسمي، ولكن ليس كثيراً، فنقطة واحدة فقط تضمن لها التأهل عملياً.

وفي هذه الأثناء، إذا فشلت صربيا في الفوز على أندورا، ستتلاشى آمالها الضئيلة في صدارة المجموعة، تاركة هيمنة إنجلترا بلا منازع. تبدو ألبانيا، التي لعبت مباراة إضافية، في طريقها لحجز مكان في الملحق على الأقل، لكن من غير المرجّح أن تلحق بإنجلترا في صدارة الترتيب.

ومع اقتراب التأهل، يمكن لتوخيل التركيز على صقل فريقه استعداداً للتحدي المقبل. بالنسبة للأسود الثلاثة، الهدف واضح، هو إنهاء عقود من الصيام عن الألقاب واستعادة لقب العالم الذي فازوا به آخر مرة عام 1966.

وتقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً و104 مباريات على مدار 39 يوماً، حيث سيكون مونديال 2026 الأول الذي يقام بمشاركة 48 فريقاً، بعد أن تمت زيادة عدد الفرق من 32 في عام 2022.