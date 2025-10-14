الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فأر يوقف مباراة ويلز وبلجيكا بتصفيات المونديال

فأر يوقف مباراة ويلز وبلجيكا بتصفيات المونديال
14 أكتوبر 2025 10:57

كارديف (أ ب)

أخبار ذات صلة
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
كوزمين يبدأ خطة إعداد «الأبيض» لمباراتي العراق في «الملحق الآسيوي»

توقفت مباراة ويلز وضيفتها بلجيكا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، فترة وجيزة، أمس الاثنين، بعد دخول فأر إلى أرض الملعب.
وكانت النتيجة تشير إلى تقدم بلجيكا 2 / 1 في الشوط الثاني، عندما تم رصد الفأر خارج منطقة جزاء حارس مرمى الفريق الضيف، تيبو كورتوا، الذي حاول التقاط الفأر لكنه أفلت من يديه.
كما طارده برينان جونسون، مهاجم منتخب ويلز، عبر خط التماس وسط هتافات الجماهير.
وحدثت هذه الواقعة الطريفة، بعد أن أوقف الحكم المباراة لتلقي أحد اللاعبين العلاج داخل الملعب.
يذكر أن المباراة انتهت بفوز بلجيكا 4 / 2 على ويلز، لتقتنص قمة ترتيب المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، الذي يقام صيف العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

تصفيات كأس العالم
تيبو كورتوا
منتخب بلجيكا
آخر الأخبار
«القابضة - ADQ» ترعى نادي نيفتشي الأذربيجاني لثلاثة أعوام
الرياضة
«القابضة - ADQ» ترعى نادي نيفتشي الأذربيجاني لثلاثة أعوام
اليوم 14:34
الشارقة يقترب من تجديد عقد ميلوني
الرياضة
الشارقة يقترب من تجديد عقد ميلوني
اليوم 14:30
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
علوم الدار
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
اليوم 14:15
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
الرياضة
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
اليوم 14:10
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اقتصاد
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اليوم 14:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©