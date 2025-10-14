فأر يوقف مباراة ويلز وبلجيكا بتصفيات المونديال

كارديف (أ ب)

توقفت مباراة ويلز وضيفتها بلجيكا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، فترة وجيزة، أمس الاثنين، بعد دخول فأر إلى أرض الملعب.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم بلجيكا 2 / 1 في الشوط الثاني، عندما تم رصد الفأر خارج منطقة جزاء حارس مرمى الفريق الضيف، تيبو كورتوا، الذي حاول التقاط الفأر لكنه أفلت من يديه.

كما طارده برينان جونسون، مهاجم منتخب ويلز، عبر خط التماس وسط هتافات الجماهير.

وحدثت هذه الواقعة الطريفة، بعد أن أوقف الحكم المباراة لتلقي أحد اللاعبين العلاج داخل الملعب.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز بلجيكا 4 / 2 على ويلز، لتقتنص قمة ترتيب المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، الذي يقام صيف العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.