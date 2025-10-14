الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

متى تتأهل إسبانيا إلى كأس العالم 2026؟

متى تتأهل إسبانيا إلى كأس العالم 2026؟
14 أكتوبر 2025 13:38

 
معتز الشامي (أبوظبي)
أصبح تأهل المنتخب الإسباني إلى كأس العالم 2026 في متناول اليد، بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، حيث هيّمن منتخب «لا روخا» على المجموعة الخامسة ببداية مثالية، محققا ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات، وسجل 11 هدفاً، ولم تتلقَ شباكه أي هدف.
وسيكون التحدي القادم لمنتخب إسبانيا، مساء الثلاثاء، في بلد الوليد، وقد يضمن الفوز على منتخب بلغاريا التأهل عملياً، حيث سترفع ثلاث نقاط إضافية رصيد إسبانيا إلى 12 نقطة، ما يضعها في صدارة المجموعة بفارق مريح عن منافسيها، مع تبقي ثلاث مباريات على النهاية.
وخلف إسبانيا، تُعد تركيا (6 نقاط) الفريق الوحيد القادر حسابياً على اللحاق بها، لكن فرصها ضئيلة، حيث وضعت الهزيمة الثقيلة 0-6 أمام إسبانيا في قونيا، سبتمبر الماضي الأتراك أمام مهمة صعبة.
ولقلب نتيجة المواجهات المباشرة، يحتاج منتخب تركيا إلى الفوز على نظيره الإسباني في إشبيلية، بسبعة أهداف أو أكثر، وهو سيناريو يكاد يكون مستحيلاً.
وفي هذه الأثناء، لا تزال جورجيا (3 نقاط) مرشحة للتأهل نظرياً، لكنها تواجه مساراً صعباً، حيث تحتاج إلى الفوز بجميع مبارياتها الثلاث المتبقية، إضافة إلى هزيمة إسبانيا بثلاثة أهداف على الأقل، وهو أمر يكاد يكون مستحيلاً أمام أحد أقوى المنتخبات في أوروبا والعالم.
وإذا تغلّبت إسبانيا على بلغاريا، فقد تضمن حسابياً التأهل في المباراة التالية ضد جورجيا، لتختتم مشوارها قبل الجولة النهائية، في خطوة إلى الأمام في سعيها لاستعادة مجدها العالمي على أرض أميركا الشمالية في 2026.
وتقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً و104 مباريات على مدار 39 يوماً، حيث سيكون مونديال 2026 الأول الذي يقام بمشاركة 48 فريقاً، بعد أن تم توسيعه من 32 فريقاً في عام 2022.

