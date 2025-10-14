«الأبيض» إلى «الملحق الآسيوي» لتصفيات «مونديال 2026»



معتز الشامي (أبوظبي)

خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام قطر 1-2، في ختام الجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ليحل وصيفاً للمجموعة الأولى، ويتأهل إلى «الملحق الآسيوي» الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، في نوفمبر المقبل أمام وصيف المجموعة الثانية، ليتأهل الفائز إلى «الملحق العالمي»، الذي يحدد الفريق المتأهل إلى كأس العالم.

تقدم «العنابي» القطري بهدفين أحرزهما، خوخي بوعلام في الدقيقة 49، وبيدرو ميجيل في الدقيقة 74، بينما سجل سلطان عادل هدف «الأبيض» في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ودخل منتخبنا الوطني للمباراة بتشكيلة متوازنة، حيث اعتمد كوزمين أولاريو على، خالد عيسى في حراسة المرمى، وأمامه «رباعي الدفاع» روبن فيليب، لوكاس بيمنتا، كوامي، وعلاء الدين زهير، وفي الوسط، «الثنائي» يحيى نادر وماركوس ميلوني، أمامهما «الثلاثي» كايو كانيدو «الجهة اليمنى»، وعلي صالح «الجبهة اليسرى»، ونيكولاس خيمينيز خلف كايو لوكاس «المهاجم الصريح»، فيما دخل منتخب قطر، اللقاء بكامل أسلحته الهجومية، بقيادة المعز علي هداف التصفيات، وأكرم عفيف، أبرز مفاتيح اللعب في التشكيلة «العنابية»، إلى جانب «المخضرم» خوخي بوعلام.

وبدأت المباراة باندفاع هجومي لمنتخب قطر، وأُتيحت له أول فرصة، في الدقيقة الرابعة، بعد انطلاقة من الجهة اليمنى، عبر أكرم عفيف الذي هيأ الكرة إلى المعز علي، سدد أرضية زاحفة تصدى لها خالد عيسى حارس منتخبنا ببراعة، وأنقذ مرماه.

مع مرور الوقت، بدأ منتخبنا يستعيد توازنه تدريجياً، وسدد خيمينيز كرة قوية من خارج المنطقة، تصدى لها الحارس محمود أبوندى، قبل أن يهدر لوكاس بيمنتا فرصة ذهبية برأسية مرت بجوار القائم، وفي الدقيقة 25 أطلق أكرم عفيف «تصويبة» قوية من مسافة بعيدة جاورت القائم الأيمن، فيما رد علي صالح بانطلاقة سريعة من الجهة اليمنى، أنهاها بعرضية غير دقيقة أفسدت هجمة واعدة لمنتخبنا في الدقيقة 31.

وتقاسم الفريقان السيطرة في الدقائق الأخيرة من دون فرص حقيقية، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي، بعد أداء منظم دفاعياً من «الأبيض»، ونجاحه في القضاء على خطورة «العنابي».

ومع بداية الشوط الثاني، اندفع منتخب قطر الذي ضغط على دفاع «الأبيض»، ونجح في التقدم بهدف الأسبقية، حين نفذ أكرم عفيف ضربة حرة مباشرة داخل المنطقة، ارتقى لها خوخي بوعلام، وحولها برأسه في شباك خالد عيسى في الدقيقة 48، وردّ كوزمين أولاريو سريعاً بإجراء تعديل تكتيكي، حيث دفع بلوان بيريرا بدلاً من علاء الدين زهير، لتعزيز الجانب الهجومي، مع عودة ماركوس ميلوني إلى الخط الخلفي، بجانب بيمنتا وروبين، وأتبعه بثلاثة تغييرات دفعة واحدة، بنزول إيريك، حارب عبد الله، وسلطان عادل بدلاً من روبين فيليب، علي صالح، وكايو كانيدو، مما أعاد الحيوية لخط المقدمة، ومنح منتخبنا سيطرة على وسط الملعب.

وكاد «الأبيض» أن يدرك التعادل في الدقيقة 71، عبر عرضية متقنة من إيريك، حولها سلطان عادل برأسه، بجوار القائم في أخطر فرص اللقاء، لكن منتخب قطر استغل ضربة حرة جديدة في الدقيقة 74، نفذها أكرم عفيف عرضية عالية، ارتقى لها بيدرو ميجيل، وسددها برأسه في الشباك، مضيفاً الهدف الثاني لـ «العنابي».

ورغم التأخر بهدفين، لم يستسلم «الأبيض»، وحاول مراراً عبر الانطلاقات السريعة والكرات العرضية، فيما دفع كوزمين بورقته الأخيرة فابيو ليما بدلاً من يحيى نادر في الدقيقة 88 بحثاً عن تقليص الفارق، وشهدت اللحظات الأخيرة إثارة كبيرة، بعد طرد لاعب قطر طارق سليمان في الدقيقة 89، واحتساب 15 دقيقة وقتاً بدل ضائع، ليطلق إيريك تسديدة صاروخية من خارج المنطقة في الدقيقة 96 تصدى لها الحارس القطري ببراعة، قبل أن ينجح سلطان عادل في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 98، بعد أن هيأ الكرة لنفسه داخل المنطقة، وسددها قوية سكنت الشباك، لتصبح النتيجة 2-1 لمصلحة قطر.

وضغط «الأبيض» بكثافة في الدقائق الأخيرة، بحثاً عن التعادل، لكن الصلابة الدفاعية القطرية حالت دون ذلك، لينتهي اللقاء بفوز منتخب قطر بهدفين مقابل هدف، وتأهله «المباشر» إلى كأس العالم، فيما حجز منتخبنا بطاقة الملحق الآسيوي لمواجهة وصيف المجموعة الثانية، على أمل مواصلة المشوار نحو حلم «المونديال».