البرتغال تؤجل حسم التأهل إلى «مونديال 2026»!

البرتغال تؤجل حسم التأهل إلى «مونديال 2026»!
15 أكتوبر 2025 08:23

لشبونة (رويترز) 

