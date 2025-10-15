البرتغال تؤجل حسم التأهل إلى «مونديال 2026»!

لشبونة (رويترز)



اضطرت البرتغال لتأجيل حسم تأهلها لكأس العالم لكرة القدم، بعد تعادلها 2-2 على أرضها مع المجر في تصفيات أوروبا، إذ سجل دومينيك سوبوسلاي هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، بعدما تقدم أصحاب الأرض بهدفين بواسطة كريستيانو رونالدو.

وكان بإمكان البرتغال أن تضمن مكانها في نهائيات العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذا حققت الفوز الذي كان سيضمن لها صدارة المجموعة السادسة.

لكن سيتعين عليها الآن الانتظار حتى نوفمبر المقبل، بعد أن جمعت 10 نقاط من أربع مباريات، متقدمة بخمس نقاط على المجر، مع تبقي مباراتين لكل منهما،

وتحتل أيرلندا المركز الثالث بأربع نقاط.

افتتحت المجر التسجيل بعد ثماني دقائق، عندما ارتقى أتيلا سالاي فوق لاعب خط وسط البرتغال برناردو سيلفا، ليسجل هدفه الأول في مباراة رسمية مع المنتخب المجري.

لكن رونالدو البالغ من العمر 40 عاماً أصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم بتسجيله هدفه الأربعين في الدقيقة 22، متجاوزاً كارلوس رويز المهاجم المعتزل لمنتخب جواتيمالا.

وسجل رونالدو بعد ذلك هدفه رقم 41 ضمن تصفيات كأس العالم، ليكمل التحول في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة أخرى ليضع البرتغال في المقدمة قبل الاستراحة.

وسيطرت البرتغال على مجريات الشوط الثاني مبكراً، حيث سددت في إطار المرمى مرتين. لكن مع اقتراب المباراة من الدقيقة التسعين، سيطر المنتخب المجري على مجريات اللعب، وسدد سالاي أيضاً في العارضة.

وفي الوقت بدل الضائع، مرت تمريرة عرضية منخفضة من بين مدافعي البرتغال، ليسدد سوبوسلاي محرزاً هدف التعادل للمجر من مسافة قريبة، ويحرم جماهير المنتخب المضيف من الاحتفال بالصعود.