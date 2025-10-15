الشارقة يقترب من تجديد عقد ميلوني



علي معالي (أبوظبي)



يجدّد الشارقة عقد ماركوس ميلوني خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد عودته إلى تدريبات الفريق، حيث يتم الجلوس مع وكيل أعمال اللاعب للتمديد مع اللاعب الذي يقدم مستويات متميزة منذ انضمامه إلى «الملك» عام 2019، ويعتبر أحد الركائز الأساسية لمخطط أي مدرب تولى تدريب الفريق، لأنه يستطيع الأداء بمنتهى القوة، وتمت الاستفادة من جهوده في جميع مراكز الملعب تقريباً باستثناء حراسة المرمى.

أكدت المصادر أن ميلوني لاعب يُمكن وصفه بـ«الجوكر»، وبالتالي من الصعب التفريط فيه، ويتم الجلوس مع وكيله، وهناك رغبة من اللاعب على الاستمرار بصفوف الشارقة.

من جانب آخر يُتوقع أن ينضم الألباني راي ماناج إلى تدريبات الفريق، عقب العودة من بلاده بعد خوض مباراتين، الأولى أمام صربيا في تصفيات أس العالم، وحقق فيها ألبانيا الانتصار بهدف سجله ماناج، وتزايدت فرصة منتخب بلاده في التأهل إلى مرحلة مهمة من تصفيات أوروبا، ولم يدفع به المدرب في المباراة الودية الدولية أمام الأردن، والتي انتهت لصالح ألبانيا 4-2، حيث ظلّ ماناج على مقاعد البدلاء، خاصة أنه بذل جهداً كبيراً في مباراة صربيا.

يستعد الشارقة لخوض مباراة مهمة في الجولة السادسة من «دوري أدنوك للمحترفين»، بلقاء الظفرة على استاد الشارقة مساء الجمعة، وفيها يبحث الشارقة عن كيفية العودة مجدداً إلى طريق الانتصارات بعد أن نوقف رصيد الفريق عند 4 نقاط في المركز العاشر.