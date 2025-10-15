الاتحاد الإنجليزي يوقف مدرب تشيلسي

لندن (د ب أ)

تقرر إيقاف إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، مباراة واحدة بعد طرده خلال لقاء ناديه ضد ضيفه ليفربول في الرابع من أكتوبر الجاري، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن ماريسكا اعترف بتهمة سوء السلوك، حيث تم طرده في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة بعد احتفاله الصاخب بهدف الفوز الذي أحرزه فريقه.

كما تقرر تغريم المدرب الإيطالي مبلغ 8000 جنيه إسترليني (10690 دولاراً).

ومن المقرر أن يتم منع ماريسكا الآن من التواجد في مقاعد بدلاء تشيلسي في مباراة الفريق مع مضيفه نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل.

وكان ماريسكا صرح لوسائل الإعلام الإيطالية بأن طرده كان رد فعل غريزي، وقال: «لكنني أعتقد أن البطاقة الحمراء كانت تستحق ذلك».