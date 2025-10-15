سالم عبدالرحمن يهزم المصنف الأول عالمياً في الشطرنج



الشارقة (الاتحاد)

حقق الأستاذ الدولي سالم عبدالرحمن، لاعب منتخب الإمارات ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إنجازاً تاريخياً غير مسبوق بفوزه على النرويجي ماغنوس كارلسن، المصنف الأول عالمياً، ضمن منافسات بطولة Titled Tuesday الدولية للشطرنج الخاطف، التي أقيمت «أونلاين» بمشاركة 401 لاعب من نخبة نجوم اللعبة حول العالم.

وقدم سالم عبدالرحمن أداءً استثنائياً خلال البطولة، محققاً 6.5 نقطة من أصل 8 جولات، ليؤكد جاهزيته العالية واحترافيته في مواجهة أبرز لاعبي الشطرنج على الساحة العالمية.

وأكد عبدالله مراد المازمي، رئيس الجهاز الفني بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن هذا الفوز التاريخي يعكس التطور الكبير الذي بلغه سالم عبدالرحمن، مشيراً إلى أن التفوق على المصنف الأول عالمياً يمثل إنجازاً فنياً ومعنوياً كبيراً ودافعاً قوياً لمواصلة التألق في البطولات المقبلة.

وأضاف المازمي أن اللاعب واصل خلال الفترة الماضية سلسلة من النتائج المميزة، من أبرزها تتويجه ببطولة «تشيس دوت كوم» وعدد من المشاركات الدولية المضيئة التي رسخت مكانته بين نخبة لاعبي العالم، مؤكداً أن ما حققه يمثل إلهاماً للأجيال الصاعدة من لاعبي الشطرنج في الإمارات.

كما أشاد بالدعم الكبير الذي توليه إدارة النادي برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، مثمناً حرصها على توفير البيئة المثالية لتطوير اللاعبين وتحفيزهم على تحقيق الإنجازات ورفع راية الإمارات في مختلف المحافل العالمية.