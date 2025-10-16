يتحدى الأرجنتين في النهائي.. المغرب يطيح فرنسا خارج مونديال الشباب

لندن (رويترز)

تأهل المغرب إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم للشباب المقامة حالياً في تشيلي، بفوزه 5-4 بركلات الترجيح على فرنسا في قبل النهائي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

وصعد المغرب بذلك إلى نهائي كأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح بذلك ثاني فريق عربي يصعد للمباراة النهائية بعد قطر في عام 1981.

وثأر شباب المغرب بهذا الانتصار لهزيمة المنتخب الأول أمام فرنسا في الدور ذاته في كأس العالم للكبار 2022 في قطر، عندما خسر الفريق 2-صفر ليلتقي مع كرواتيا في مباراة المركز الثالث، والتي خسرها أيضاً 2-1 ليحتل المركز الرابع في إنجاز عربي وأفريقي.

واستهل المنتخب المغربي المباراة بقوة، وكانت أولى محاولاته في الدقيقة 12 عبر عثمان ماعما، الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت فوق المرمى. ورد الفرنسي ميسم بن نعمة بتسديدة قوية تصدى لها الحارس يانيس بن شاوش في الدقيقة 13.

وحصل المغرب على ركلة جزاء بعد مرور نصف ساعة من زمن المباراة، بعد خطأ ارتكبه الفرنسي أندريا لو بورنيه على إسماعيل بختي داخل المنطقة، وتقدم ياسر زابيري لتسديد الركلة لكن الكرة ارتطمت في القائم الأيسر، قبل أن ترتد من ظهر الحارس الفرنسي ليساندرو أولميتا إلى الشباك.

وكاد المغرب أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 40 بعد هجمة من الجهة اليمنى قادها ماعما، لكن تسديدة فؤاد الزهواني مرت بجوار القائم.

وتألق الحارس بن شاوش في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما تصدى لتسديدة قوية من إيلان توري، لينتهي الشوط بتقدم المغرب بهدف دون رد.

وضغطت فرنسا بشراسة في الشوط الثاني وتمكنت من تعديل النتيجة في الدقيقة 58 عبر لوكا ميشال، الذي تابع تمريرة عرضية من الجهة اليمنى ووضعها في الشباك.

وكاد اللاعب نفسه أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 61 لكن الحارس بن شاوش أنقذ الموقف ببراعة، قبل أن يتعرض لإصابة بعدها بثلاث دقائق ويضطر للخروج من الملعب ويدخل الحارس البديل إبراهيم جوميز.

وفي الدقيقة 87، توغل ماعما داخل المنطقة وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس أولميتا، قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وخاض المنتخبان شوطين إضافيين لم ينجح أي منهما في التسجيل، وشهد الشوط الإضافي الثاني طرد اللاعب رابي نزينجولا، بعد حصوله على الإنذار الثاني إثر شد قميص ياسين جسيم.

وفي نهاية الشوط الإضافي الثاني قرر محمد وهبي مدرب المغرب دخول الحارس الثالث حكيم مصباح، ليتولى مهمة ركلات الترجيح، لينجح في التصدي للركلة الفرنسية السادسة ويمنح المغرب التأهل إلى النهائي.

ويلاقي المغرب نظيره الأرجنتيني الفائز على كولومبيا بهدف دون مقابل، في الطرف الثاني من نصف النهائي.