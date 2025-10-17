السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية

بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
17 أكتوبر 2025 14:15

لندن(أ ف ب)

يغيب لاعب وسط تشيلسي لكرة القدم كول بالمر عن فريقه لستة أسابيع إضافية، وفقاً لما أعلن مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا الجمعة.
ولم يلعب لاعب وسط منتخب إنجلترا منذ هزيمة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد 1-2 في المرحلة الخامسة في 20 سبتمبر، عندما خرج في منتصف الشوط الأول.
وأعرب ماريسكا في البداية عن أمله في عودة بالمر ابن الـ23 عاماً بعد فترة التوقف الدولي لهذا الشهر.
قال المدرب البالغ 45 عاماً: "كنت مخطئاً. للأسف، سيحتاج إلى الغياب لستة أسابيع أخرى على الأرجح. لذا، نعم، هذا هو التحديث".
وأكد المدرب الإيطالي ثقته في أن المهاجم لن يحتاج إلى عملية جراحية، مضيفاً: "نحاول حماية كول قدر الإمكان، والأهم من ذلك أنه عندما يعود يكون قد تعافى تماماً".
وأكد ماريسكا أن استبدال "أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز كان صعباً. بالتأكيد، علينا إيجاد حل مختلف، علينا إيجاد مهارات مختلفة، لأننا لا نملك لاعبا آخر مثل كول".
وختم قائلاً: "لأن كول فريد من نوعه".
ويحتل تشيلسي المركز السابع في الدوري برصيد 11 نقطة متأخراً بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر، وذلك قبل مباراته أمام نوتنجهام فوريست في المرحلة الثامنة السبت.

 

