السبت 18 أكتوبر 2025
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل

منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
17 أكتوبر 2025 14:20


دبي (وام)
يشارك منتخب السيدات في كأس آسيا الأولى للبادل، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري، وتضم 13 منتخباً في فئة الرجال، وعشرة منتخبات في فئة السيدات.
ويمثل منتخب الإمارات في البطولة ثماني لاعبات هن: عائشة العوضي، ومريم الهاشمي، وعلياء طاهر، وفاطمة الجناحي، وعائشة شهدور، وفاطمة حسن، ونجلاء عيسى، ونوف عمر، وأوقعت القرعة المنتخب في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية والصين وباكستان، حيث يستهل مشواره بمواجهة المنتخب الباكستاني.
وتضم المجموعة الأولى منتخبات لبنان وتايلاند وقطر، فيما جاءت في المجموعة الثانية منتخبات الكويت والبحرين وإندونيسيا، وسيُختتم الدور الأول بتأهل ثمانية منتخبات إلى الدور ربع النهائي لمواصلة المنافسة على اللقب القاري في النسخة الأولى من البطولة.

