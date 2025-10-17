مدرب برشلونة يأمل في تعويض الهزيمة الثقيلة أمام إشبيلية



لندن (د ب أ)



يتطلع الألماني هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة إلى رؤية ردة فعل قوية من فريقه نهاية الأسبوع، في ظل سعيه للتعافي من خيبة الأمل التي تعرض لها في المباراة الماضية.

وبعد هزيمته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 1- 2 في دوري أبطال أوروبا، سقط برشلونة بهزيمة ثقيلة أمام إشبيلية 1- 4 قبل فترة التوقف الدولي، مما سمح لغريمه ريال مدريد بتعزيز صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفارق نقطتين.

ويريد فليك استغلال مباراة السبت الكتالونية ضد جيرونا كفرصة من أجل تصحيح الأوضاع.

وقال فليك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «أريد أن أرى تغييراً، علينا أن نقاتل».

وأضاف: «علينا أن نبدأ المباراة بشكل جيد، مختلفاً عن بدايتنا ضد إشبيلية، علينا أن نكون في قمة مستوانا، ونقدم أفضل ما لدينا، وأن نظهر روحاً قتالية في الملعب، نحن برشلونة وجماهيرنا تريد أن ترانا نقاتل في كل كرة».

وواصل المدرب: «عطلة أكتوبر قد تكون مفيدة لنا، لدينا سلسلة من المباريات القادمة، وقد أخبرت اللاعبين أنه يتعين علينا القتال من أجل كل لقب، وأن نلعب بأفضل ما لدينا للفوز، هذا ما أريده من هذا الفريق».

ويواجه المدرب الألماني عدداً من المشاكل تتعلق بالحالة البدنية، حيث يغيب فيران توريس عن الملاعب بسبب الإصابة في أوتار الركبة والتي تعرض لها خلال مشاركته مع إسبانيا، بينما عاد لامين يامال وفيرمين لوبيز للمشاركة، لكنهما لن يتمكنا من اللعب 90 دقيقة كاملة.

ويغيب عن الملعب روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، لكن برشلونة يأمل في أن يكون البرازيلي جاهزاً لمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد نهاية الشهر، وأعرب هانسي فليك مدرب برشلونة ولاعبوه عن استيائهم من اضطرارهم للسفر مسافة 7200 كيلومتر (4500 ميل)، للعب مباراة في الدوري الإسباني بالمقرب من ميامي الأميركي في ديسمبر.

ورداً على سؤال في مؤتمر صحفي أوضح فليك مشاعره حيال هذا الأمر، وقال فليك: «لاعبو فريقي ليسوا راضين، ولا أنا كذلك، لكن رابطة الدوري الإسباني قررت لعب المباراة هناك».

وستقام مباراة 20 ديسمبر ضد فياريال على ملعب هارد روك ف يميامي جاردنز معقل فريق ميامي دولفينز الأميركي.

دافع رئيس برشلونة خوان لابورتا عن مباراة الدوري الإسباني، قائلاً إنها تمثل فرصة للتوسع في السوق الأميركية.