الرياضة

الاتحاد يرفض الاقتراب من صدارة الدوري السعودي

الاتحاد يرفض الاقتراب من صدارة الدوري السعودي
17 أكتوبر 2025 22:08

 
الرياض (د ب أ)

أهدر الاتحاد فرصة الاقتراب من صدارة ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك بعد تعادله مع مضيفه الفيحاء 1-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.
ورفع الاتحاد رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف النصر المتصدر، والذي سيواجه الفتح السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
على الجانب الآخر، رفع الفيحاء رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع.
وتقدم الفيحاء عن طريق فاشيون ساكالا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، فيما أدرك الاتحاد التعادل عن طريق أحمد الغامدي في الدقيقة 64.
وجاء هدف الفيحاء بعدما قدم جاسون ريمسيرو، لاعب وسط الفريق، تمريرة رائعة من وسط الملعب لساكالا المتقدم من الجهة اليسرى ليدخل بالكرة منطقة الجزاء ويسدد الكرة في الشباك.
وكان ذلك الهدف قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، مما منح الفريق دفعة معنوية هائلة قبل انطلاق الشوط الثاني، والذي واصل فيه هجماته التي شكلت خطورة على مرمى بريدراج رايكوفيتش حارس الاتحاد.
لكن الفريق الضيف نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 64 عن طريق الغامدي، الذي تلقى عرضية من زميله موسى ديابي، ليضع الكرة بضربة رأس في الشباك. وكان بمقدور الاتحاد تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88، لكن نجمه الفرنسي كريم بنزيمة أهدر ضربة الجزاء، ليفوت على فريقه فرصة تسجيل هدف ثان.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، اكتسح الخلود ضيفه النجمة 5-1، ورفع الخلود رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع، فيما يحتل النجمة المركز الثامن عشر والأخير بدون رصيد من النقاط.
وتقدم الخلود في الدقيقة الرابعة عن طريق محمد صوعان، قبل أن يدرك علي جاسم التعادل للنجمة في الدقيقة 11، وفي الدقيقة 24 سجل راميرو إنريكي الهدف الثاني للخلود، وأضاف ميزياني ماوليدا الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وعانى النجمة من النقص العددي في الدقيقة 64 بعد طرد سامير كايتانو، واستغل الخلود ذلك ليسجل هدفين، حيث جاء الأول في الدقيقة84 عن طريق هاتان باهبري، ثم سجل عبد العزيز العليوي الهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

 

السعودية
الدوري السعودي
اتحاد جدة
النصر
كريم بنزيمة
الفيحاء
