«الكاف» يعلن المرشحات لجوائز الأفضل في أفريقيا



القاهرة (د ب أ)



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عن قائمة اللاعبات المرشحات لجوائز الأفضل في عام 2025 في فئة السيدات.

وفي جائزة أفضل لاعبة تتنافس المغربية غزلان الشباك، لاعبة الهلال السعودي، وزميلتها في الفريق سناء مسودي، لاعبة الفتح الرباطي، مع الغانية بوريتا بواكي، وثنائي منتخب مالاوي تيموا تشاوينجا وزميلتها تابيثا تشاينجا، بالإضافة إلى ثنائي نيجيريا، إستر أوكورونكوو ورشيدات أجيباد، والسنغالية ماما ديوب والثنائي الزامبي بابرا باندا وراشيل كوندناجي.

وفي جائزة أفضل لاعبة داخل القارة، تتنافس المغربية سناء موسودي مع مواطنتها ضحى المدني، بالإضافة إلى الثنائي الإيفواري آم ديالو ومواطنتها حبيبو أويدراوجو، ومانوجو مابونجا وجوانديوي أونتلاميتسي من بوتسوانا والجنوب أفريقية بامباناني مباني وآنا ماريا نشاما من غينيا الاستوائية والتنزانية جميلة رجب.

وفي جائزة أفضل لاعبة شابة، تتواجد المصرية حبيبة عصام ومواطنتها حبيبة صبري، وستنافس ضحى المدني على الجائزة نفسها في فرصة أخرى لحصد لقب فردي في عام 2025 .

وتتنافس الغانية ستيلا نياميكي مع النيجيرية شاكيرات موشود والسنغالية أجي ندياي والتنزانية إستر ماسيكي ومواطنتها وينفريدا جيرالد، والزامبية ميرسي شيبسولا ومواطنتها روث موكولا.

وضمت ترشيحات جائزة أفضل حارسة، خلوي نجازي (الجزائر)، والتنزانية سيدلامي بوسيجيا، وفيدلين نجيدي (الكونغو الديمقراطية)، والمصرية حبيبة عماد، والمغربية خديجة الرمشي، والسنغالية أدجي ندياي، ولاعبة غانا شنتيا كونلان، والمالية فاتوماتا كارينتاو، والنيجيرية شياميكا ننادزوي، والجنوب أفريقية أندلي دلماني.