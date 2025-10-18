السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
مدرب إنجلترا يكشف عن أسباب غياب نجوم «الريال» و«السيتي»!

مدرب إنجلترا يكشف عن أسباب غياب نجوم «الريال» و«السيتي»!
18 أكتوبر 2025 10:34

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أكد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أنه سيجري اتصالات مباشرة مع جود بيلينجهام وفيل فودين وعدد من اللاعبين الذين تم استبعادهم من قائمة أكتوبر الدولية، وذلك قبل إعلان التشكيلة الجديدة لمعسكر نوفمبر المقبل، والذي يشهد ختام تصفيات كأس العالم 2026.
ورغم أن إنجلترا ضمنت تأهلها بالفعل إلى مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلا أن معسكر نوفمبر أمام صربيا وألبانيا سيحظى باهتمام خاص، باعتباره الفرصة الأخيرة لتثبيت الأسماء قبل بداية التحضيرات الرسمية للبطولة.
وشهد معسكر أكتوبر الذي خاض فيه «الأسود الثلاثة» مواجهتين أمام ويلز ولاتفيا، جدلاً واسعاً بسبب غياب بيلينجهام نجم ريال مدريد، وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي، وجاك جريليش من إيفرتون إلى جانب أسماء بارزة أخرى.
لكن توخيل أوضح في تصريحاته أن القرار «ليس عقوبة لأي لاعب»، وأن الهدف هو منح الفرصة لعناصر جديدة وتجريب بعض الحلول التكتيكية.
وأضاف: «بالطبع جود بيلينجهام لاعب مهم جداً، وسأتحدث معه خلال الأسابيع المقبلة، وسأتواصل أيضاً مع باقي اللاعبين الذين لم ينضموا للمعسكر الأخير، لأن هؤلاء يحتاجون إلى الشعور بالثقة، تماماً مثل من تمت مكافأتهم بالوجود هنا».
المدرب الألماني «52 عاماً»، الذي تولى تدريب المنتخب الإنجليزي هذا العام، أوضح أنه تحدّث مسبقاً مع اللاعبين قبل إعلان القائمة في 3 أكتوبر، حيث أجرى اتصالات بكل من بيلينجهام، فودين، جريليش، كيرتس جونز، آدم وارتون وتريفو تشالوباه، موضحاً لهم الموقف الفني وأسباب الاستبعاد المؤقت.
وقال توخيل: «لا أحد ارتكب خطأ، ولم يكن استبعادهم عقاباً، الجميع متحفّز للعودة، وهذا ما أريده، لدينا أكثر من 30 لاعباً جاهزاً للمنافسة على نفس المراكز، وهذا شيء صحي للفريق».
وأشار إلى أنه يواصل متابعة المصابين مثل كول بالمر، مؤكداً أن الفرصة ستبقى مفتوحة للجميع طالما هناك التزام وأداء قوي في أنديتهم.
وفيما يتعلق بالتحضيرات للمونديال، شدد توخيل على أنه لن يستبق الأحداث قبل نهاية التصفيات، قائلاً: «التركيز الآن على معسكر نوفمبر، بعدها سنأخذ فترة مراجعة طويلة، استعداداً للمرحلة المقبلة، نريد الحفاظ على زخم الانتصارات والبقاء في القمة حتى آخر مباراة».
يبدو أن توماس توخيل يسعى لإرساء توازن بين الانضباط والمرونة في إدارة المنتخب الإنجليزي، محافظاً على روح المنافسة داخل المجموعة، دون خسارة الثقة مع النجوم الكبار، وبين غياب بيلينجهام مؤقتاً وعودة محتملة في نوفمبر، تترقب جماهير إنجلترا كيف سيبني المدرب الألماني «جيل الأسود الجديدة» في طريقه نحو «المونديال».

 

تصفيات كأس العالم
منتخب إنجلترا
توماس توخيل
ريال مدريد
مانشستر سيتي
جود بيلينجهام
فيل فودين
