النصر وشباب الأهلي يتخطيان حاجز 100 نقطة في دوري السلة

علي معالي (أبوظبي)

تخطى فريقا شباب الأهلي والنصر حاجز الـ 100 نقطة في الجولة الأولى بدوري رجال كرة السلة، حيث فاز «الفرسان على الوحدة 101-41، وفاز «العميد» على الوصل 101-85، في مباراتين تؤكدان رغبة كل من شباب الأهلي والنصر في تقديم موسم قوي من البداية.

في المباراة الأولى، وضحت سيطرة شباب الأهلي على المباراة من البداية للنهاية، والفارق الفني والبدني الكبير بينه وبين الوحدة، انتهت أرباع المباراة بنتيجة 24-14 و24-9 و27-10 و26-8، وفي المباراة الثانية نجح النصر في عمل «ريمونتادا» سريعة، حيث تقدّم الوصل في الربع الأول بنتيجة 27-24، لينجح «العميد» في التفوق في الأرباع الثلاثة الأخرى بنتيجة 27-24 و25-15 و25-19، وقدّم الوصل أداء جيداً، لكن قوة وخبرة لاعبي النصر كانت كافية للتفوق، خاصة أن «الإمبراطور» لعب من دون أجانب، وهو ما يحسب لمدربه أحمد طلعت، الذي قدّم مباراة كبيرة أمام منافس قوي يمتلك عدداً من اللاعبين المواطنين المميزين، إضافة إلى اللاعبين الأجانب، ويقودهم المدرب حسام الوكيل.