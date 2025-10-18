الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

مولر يتابع مباراة بايرن ميونيخ ودورتموند من كندا

مولر يتابع مباراة بايرن ميونيخ ودورتموند من كندا
18 أكتوبر 2025 15:13

 
برلين (د ب أ)

قال توماس مولر إنه سيشاهد مباراة القمة بالدوري الألماني لكرة القدم بين بايرن ميونيخ، فريقه السابق، وبوروسيا دورتموند التي تقام اليوم السبت، من كندا، ولكنه أعرب عن حزنه، لأنه لن يكون مشاركاً في هذه المباراة. وأضاف مولر لصحيفة «آبندبلات» الصادرة في ميونيخ: «لست من النوع الذي يفوت الأشياء».
وأضاف: «خضت العديد من مثل هذه المباريات مع البايرن في السابق، أما الآن، فقد قررت، أو بالأحرى لم أتأهل، للمشاركة في المباراة الكلاسيكية».
ولم يتم تجديد عقد مولر «36 عاماً» في البايرن في الصيف الماضي، بعدما قضى 25 عاماً بالنادي.
وانضم مولر لفريق فانكوفر وايتكابس المنافس بالدوري الأميركي لكرة القدم.
وقال مولر إنه سيتمنى التوفيق لبايرن، لكن مسيرته هناك أصبحت جزءاً من الماضي، وأضاف: «كانت تجربة رائعة حين أعود بذاكرتي إليها، لكن فانكوفر وايتكابس هو الحاضر».
وكانت بداية النجم الدولي الألماني السابق وبطل العالم، قوية مع فانكوفر وايتكابس، حيث سجل ستة أهداف في ست مباريات، ليساهم في تصدر الفريق لجدول ترتيب القسم الغربي.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
دورتموند
توماس مولر
كندا
