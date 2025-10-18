الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الجولة الثانية» من سباقات «قرى الإمارات للجري» تنطلق في مصفوت

«الجولة الثانية» من سباقات «قرى الإمارات للجري» تنطلق في مصفوت
18 أكتوبر 2025 21:30

 
عجمان (وام)


انطلقت في منطقة مصفوت بإمارة عجمان الجولة الثانية من سلسلة سباقات «قرى الإمارات للجري 2025» التي تُقام ضمن فعاليات «عام المجتمع 2025، برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.
وتم تتويج الفائزين في السباقات، بحضور محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ومحمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، وعدد من مسؤولي الهيئات والمجالس في الدولة.
وسجّلت الجولة الثانية من السباقات مشاركة مجتمعية واسعة من مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك أصحاب الهمم، في مشهد يجسد أسمى صور التلاحم الوطني والانتماء وروح التعاون والمشاركة الراسخة في مجتمع الإمارات.
وتنوّعت مسافات السباقات، بما يناسب جميع الفئات، حيث شمل البرنامج سباق العائلة لمسافة 1.5 كيلومتر، والسباق المجتمعي لمسافة 5 كيلومترات، والسباق التنافسي لمسافة 10 كيلومترات، ما أتاح المجال لمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع.

 

وتجسد هذه المبادرة حرص القيادة الرشيدة على دعم البرامج والمبادرات الوطنية التي تعزز مشاركة جميع فئات المجتمع في الأنشطة الرياضية والمجتمعية، وترسخ قيم الخدمة المجتمعية والتطوع وثقافة المسؤولية المشتركة، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية والتقدم في الإمارات.
وتزامنت السباقات مع إعلان فوز قرية مصفوت التابعة لإمارة عجمان بجائزة «أفضل قرية سياحية في العالم» لعام 2025 من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، لتحقق الإمارات بذلك إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات الدولية.
ويعكس هذا الفوز نجاح المبادرات الوطنية الرائدة للدولة في مجال التنمية المتوازنة، لا سيما برنامج «قرى الإمارات» الهادف إلى تحقيق نموذج تنموي مستدام لقرى الإمارات، انطلاقاً من المبادرات الوطنية المبتكرة والملهمة التي تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن سباقات «قرى الإمارات للجري 2025» تُنظم بالشراكة مع شركة «أدنوك»، وبالتعاون مع المجالس الرياضية والبلديات والهيئات السياحية على مستوى الدولة.
وتُعد سباقات «قرى الإمارات للجري» منصة مجتمعية ورياضية، تُبرز قيم الانتماء والتلاحم، وتسهم في تسليط الضوء على تنوع تضاريس الدولة الطبيعية وثراء ثقافتها وتراثها، حيث تتخلل الفعاليات عروض تراثية إماراتية تُعرّف المشاركين والزوار بالموروث المحلي، وتُبرز الهوية الوطنية إلى جانب دورها في الترويج الثقافي والسياحي لمختلف مناطق الدولة.

