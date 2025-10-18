نابولي يسقط بهدف «مُعار»!

روما (أ ف ب)



ألحق تورينو بضيفه نابولي حامل اللقب والمتصدر الهزيمة الثانية، بالفوز عليه 1-0؛ وذلك بهدف سجله الأرجنتيني المعار من الفريق الجنوبي جيوفاني سيميوني، في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتنازل فريق المدرب أنتونيو كونتي الذي خسر قبل مرحلتين على أرض ميلان 1-2 والذي يستعد للسفر إلى هولندا من أجل مواجهة أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، عن الصدارة لمصلحة روما.

في المقابل، حقق تورينو فوزه الثاني فقط للموسم، بعد أول على روما، ورفع رصيده إلى 8 نقاط.

وكاد تورينو أن يفاجئ حامل اللقب، لكن القائم تدخل لصد تسديدة الكرواتي نيكولا فلاتشيتش (15)، ثم بعد محاولة لنابولي عبر البلجيكي كيفن دي بروين مرت بجوار القائم (23)، تقدم أصحاب الأرض عبر سيميوني، المعار إليهم من نابولي بالذات، بعدما راوغ جوفاني دي لورنتسو ثم الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش قبل أن يسدد في الشباك (32).

وكاد سيميوني الذي اعتذر من جمهور نابولي بعد التسجيل في مرمى فريقه الأصلي، أن يضيف الهدف الثاني بعد دقائق معدودة إثر تمريرة من النروجي ماركوس بيدرسن لكن ميلينكوفيتش-سافيتش كان له بالمرصاد هذه المرة (35).

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ثم كاد الكاميروني فرانك أنجيسا أن يدرك التعادل لنابولي في بداية الشوط الثاني بكرة رأسية، لكن الحارس الأوروجوياني فرانكو إسراييل تألق في الدفاع عن مرماه (61).

واستبدل بعدها سيميوني وسط تصفيق الجمهور، تاركاً مكانه للاعب آخر معار من نابولي هو البلجيكي سيريل نجونج (62).

وواصل نابولي سعيه لإدراك التعادل وحصل دي بروين على فرصة بتسديدة «على الطاير» لكن كرته علت العارضة بقليل (68)، ثم أهدر المقدوني الشمالي إلييف إلماس فرصة ذهبية في الوقت القاتل بتسديدة الكرة فوق العارضة من مسافة قريبة بعد تمريرة من سبيناتسولا (88).

واعتقد نابولي أنه أنقذ نقطة في الوقت بدلاً من ضائع بعد تسديدة للبديل ماتيو بوليتانو ارتدت من القائم، ثم ظهر الحارس وسقط أمام البديل الآخر الهولندي نوا لانج الذي تابعها في الشباك، لكن «الفار» تدخل وألغى الهدف بداعي التسلل (3+90).