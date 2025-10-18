أطاح دورتموند.. من يُوقف بايرن ميونيخ؟



برلين (د ب أ)



واصل بايرن ميونيخ حامل اللقب الابتعاد بصدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بفضل فوزه المثير على ضيفه بوروسيا دورتموند 2-1، في مواجهة «دير كلاسيكير»، ضمن المرحلة السابعة لـ «البوندسليجا».

وحافظ النادي البافاري على العلامة الكاملة مسجلاً انتصاره السابع على التوالي، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 21 نقطة، وتوقف رصيد دورتموند عند 14 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم القناص الإنجليزي الدولي هاري كين بهدف لبايرن ميونيخ في الدقيقة 22، ثم أضاف الفرنسي ميكايل أوليسيه الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 79، ثم رد جوليان براندت بهدف لدورتموند في الدقيقة 84.