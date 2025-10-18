الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أطاح دورتموند.. من يُوقف بايرن ميونيخ؟

أطاح دورتموند.. من يُوقف بايرن ميونيخ؟
18 أكتوبر 2025 22:37

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
لايبزج ينتزع «الوصافة» في «البوندسليجا»
مولر يتابع مباراة بايرن ميونيخ ودورتموند من كندا


واصل بايرن ميونيخ حامل اللقب الابتعاد بصدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بفضل فوزه المثير على ضيفه بوروسيا دورتموند 2-1، في مواجهة «دير كلاسيكير»، ضمن المرحلة السابعة لـ «البوندسليجا».
وحافظ النادي البافاري على العلامة الكاملة مسجلاً انتصاره السابع على التوالي، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 21 نقطة، وتوقف رصيد دورتموند عند 14 نقطة في المركز الرابع.
وتقدم القناص الإنجليزي الدولي هاري كين بهدف لبايرن ميونيخ في الدقيقة 22، ثم أضاف الفرنسي ميكايل أوليسيه الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 79، ثم رد جوليان براندت بهدف لدورتموند في الدقيقة 84.

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن
بايرن ميونيخ
دورتموند
هاري كين
آخر الأخبار
آنا تريشيتش بابيتش رئيسة جمهورية صرب البوسنة المؤقتة
جمهورية صرب البوسنة تُعيّن رئيسا مؤقتا
19 أكتوبر 2025
زيلينسكي يتحدث مع ترامب في المكتب البيضوي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يكشف رد ترامب بشأن صواريخ "توماهوك"
19 أكتوبر 2025
أبوظبي
علوم الدار
طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:55
ترامب: سنعيد ناجيين من هجوم على "غواصة لنقل المخدرات"
الأخبار العالمية
ترامب: سنعيد ناجيين من هجوم على "غواصة لنقل المخدرات"
اليوم 23:29
فليك ثالث أسرع مدرب في برشلونة يتخطى «200 هدف»
الرياضة
فليك ثالث أسرع مدرب في برشلونة يتخطى «200 هدف»
اليوم 22:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©