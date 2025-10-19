الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

كيف تعامل ميلوش مع ماناج بعد هدف ألبانيا أمام صربيا؟

19 أكتوبر 2025 19:04

 
علي معالي (أبوظبي)

بعد عودة راي ماناج من منتخب بلاده، وتسجيله هدفاً تاريخياً أمام صربيا في تصفيات كأس العالم، والذي أعاد الروح، وفتح الطريق مجدداً أمام ألبانيا نحو السير في طريق التأهل إلى «مونديال 2026»، وفي الوقت نفسه تمت الإطاحة بمنتخب صربيا بلد المدرب ميلوش.
وقدم ميلوش التهنئة إلى المهاجم ماناج، وهو ما جعل اللاعب يقول: «علاقتي بالمدرب ميلوش رائعة، وأنا أحترمه كثيراً، وهنأني بعد عودتي من منتخب بلادي، وهذه أمور طبيعية في عالم كرة القدم، ونحن هنا جميعاً من أجل فريق الشارقة».
وقال المهاجم الألباني: «المنافس الإيراني الذي نلتقيه الاثنين في دوري أبطال آسيا، أعرفه جيداً، ويملك عناصر قوية، ولكننا نخطط للفوز بنقاط المباراة كاملة من أجل السير في طريق التأهل للدور الثاني».

الشارقة
دوري أبطال آسيا للنخبة
ألبانيا
تصفيات كأس العالم
ميلوش
