دورانت يمدد عقده مع روكتس مقابل 90 مليون دولار



نيويورك (أ ف ب)



أفادت تقارير متعددة أن نجم الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة كيفن دورانت، وافق على تمديد عقده لمدة عامين، بقيمة 90 مليون دولار مع هيوستن روكتس.

وسيحقق المهاجم البالغ من العمر 37 عاماً، والفائز بلقب الدوري مرتين مع جولدن ستايت ووريرز، الرقم القياسي لأعلى دخل في مسيرته، بقيمة 598.2 مليون دولار، متجاوزاً نجم لوس أنجلوس ليكرز «الملك» ليبرون جيمس الذي حقق 583.9 مليون دولار.

وانضم دورانت إلى خامس نادٍ في مسيرته الاحترافية في الدوري، عندما انتقل إلى هيوستن من فينيكس صنز في يوليو الماضي في صفقة ضمت سبعة فرق، وهي الأكبر في تاريخ الدوري.

وساهم دورانت، أفضل لاعب في الدوري في عام 2014، في قيادة الولايات المتحدة للفوز بأربع ميداليات ذهبية أولمبية.

في الموسم الماضي، خسر صنز ستاً من آخر سبع مباريات خاضها بسبب غياب دورانت بسبب إصابة في الكاحل، وخرج من الدور الأول للبلاي أوف على يد جولدن ستايت ووريرز.

وكان سجل روكتس 3 انتصارات مقابل 17 خسارة عندما غاب دورانت عن التشكيلة الأساسية.

وبلغ معدل دورانت 26.6 نقطة، 6 متابعات، و4.2 تمريرات حاسمة، و1.2 صدّة في المباراة الواحدة الموسم الماضي، وهو الموسم السابع عشر له في الدوري.

وكان دورانت مؤهلاً لتمديد عقده بحد أقصى 120 مليون دولار، لكنه وافق عند انضمامه إلى روكتس على قبول مبلغ أقل لمساعدة هيوستن على تعزيز صفوفه بالمواهب، على أمل المنافسة على لقب الدوري، وفقا لما ذكره وكيل أعماله ريتش كليمان لشبكة «إي أس بي أن».

مع أرباح قدرها 54.7 مليون دولار لموسم الدوري الذي يبدأ الثلاثاء، سيصل دورانت إلى 144.7 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المتبقية بعد توقيع العقد الجديد.

وشارك دورانت للمرة الأولى في دوري المحترفين عام 2007، وفاز بلقبين مع ووريرز عامي 2017 و2018.

وانضم النجم الذي شارك 15 مرة في مباراة كل النجوم، إلى نادي هيوستن الذي أعاد التعاقد مع المدرب إيمي أودوكا، ووافق على عقود جديدة مع لاعب الارتكاز فريد فان فليت الذي غاب بسبب إصابة في الركبة، والنيوزيلندي ستيفن آدامز، ووقع مع اللاعبين الأحرار كلينت كابيلا ودوريان فيني سميث. يضم فريق روكتس أيضاً لاعب الارتكاز التركي ألبيرين سينجون.

ويفتتح روكتس الموسم الثلاثاء بمواجهة حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر.