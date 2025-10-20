«شيماييف يحتفي بـ«تيفو» جماهير الوصل في «ديربي بر دبي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تفاعل البطل العالمي حمزة شيماييف، المتوج بلقب بطولة العالم للوزن المتوسط في UFC 319، مع الإبداع الجماهيري في مباراة «ديربي بر دبي» بين الوصل والنصر، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما أعاد نشر «تيفو» جماهير «الإمبراطور» عبر حسابه الرسمي في إنستجرام الذي يحظى بمتابعة 10.9 مليون متابع.

وشاركت مجموعة «ألتراس جنون» الوصلاوية صوراً لتيفو ضخم غطّى مدرجات ملعب «زعبيل»، حمل صورة ثلاثية الأبعاد للبطل الإماراتي شيماييف، في إشارة إلى روح القتال والعزيمة التي يتمتع بها. وجاء في مضمون الرسالة الجماهيرية: «في داخلنا شيء من روح شيماييف... لا نتراجع ولا نتقن سوى لغة الهجوم».

التيفو لاقى تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل، بينما وصفه المتابعون بأنه واحد من أجمل اللوحات البصرية في الموسم الحالي.

من جانبه، حرص البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الوصل، على توجيه الشكر لجماهير الفريق بعد الفوز المثير 2-1 على النصر، قائلاً: «أود أن أشكر جمهورنا العظيم، أنتم من تصنعون الفارق دائماً. دعمكم لم يتوقف حتى عندما تراجع الأداء في الشوط الثاني، وكان حافزاً كبيراً للاعبين حتى صافرة النهاية.»

وأضاف كاسترو: «عندما أراكم تحتفلون بعد الفوز، أعود إلى منزلي سعيداً. أتمنى أن أمنحكم المزيد من الأفراح عبر الانتصارات المقبلة، لأنكم تستحقون الأفضل دائماً.»

وأوضح المدرب أن المباراة كانت «ديربي حقيقياً» بكل تفاصيلها، مؤكداً: «الضغط كان كبيراً على اللاعبين، لكننا تعاملنا معه بذكاء. النصر قدّم مباراة قوية رغم النقص العددي، وكان منظماً حتى النهاية.»

وبهذا الانتصار، رفع الوصل رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث خلف العين والوحدة، فيما تجمد رصيد النصر عند 8 نقاط في المركز التاسع.