إطلاق النسخة الـ4 من «جونيور دبي كلاسيك» للجولف بمشاركة النخبة

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك للناشئين للجولف، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الرابعة التي من المقرر أن ترحب بالعديد من أفضل لاعبي الجولف الواعدين في العالم، وذلك في نادي الإمارات للجولف، وخلال المنافسات التي تقام بالفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير 2026.

وتقام البطولة بالشراكة مع اتحاد الجولف، وستكون النسخة الثانية على التوالي التي تحظى على اعتماد التصنيف العالمي للاعبي الجولف الهواة (WAGR)، مما يعزز مكانة بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك، باعتبارها واحدة من أهم الفعاليات التي تمنح اللاعبين الواعدين أولوية في مسيرتهم للمشاركة فيها.

وستكون المشاركة في بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك للفتيان والفتيات بعمر 18 عاماً أو أقل، أن يكون معدل الأداء «هاندي كاب» 14.4 أو أقل.

وتقام المنافسات في 2026 من ثلاث جولات، حيث تقام يوم الجمعة 16 يناير، الجولة الافتتاحية تحت الأضواء الكاشفة ليلاً على ملعب فالدو، وتقام في اليوم التالي 17 يناير، جولة مسائية بنظام الشوتجن على ملعب فالدو أيضاً، ويليها تأهل أفضل 30 لاعباً أو أكثر في حال التعادل بنفس عدد الضربات، ثم تقام الجولة الختامية للبطولة صباح يوم 18 يناير على ملعب المجلس، قبل أيام قليلة من وصول ألمع نجوم العالم، بمن فيهم روري ماكلروي، صاحب الرقم القياسي بالفوز باللقب أربع مرات، وتيريل هاتون حامل اللقب، للمشاركة في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك.

وتُوج لوس كلاين بلقب بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك، بعد فوزه بأداء رائع من البداية إلى النهاية في 2025، حيث سجّل 69، و63 و69 ضربة على التوالي في الجولات الثلاث للمنافسات، وتواصل بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك توسيع نطاقها العالمي، مع توقّعات أن تشهد نسخة 2026 مشاركة لاعبين من الهند، تايلاند، أوروبا، الأرجنتين، ولأول مرة من كندا، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «تمنح بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك للاعبين الشباب تجربةً حقيقيةً على غرار «جولات الجولف» عبر ملعبين مميزين - تحت الأضواء الكاشفة في ملعب فالدو، والختام النهائي يوم الأحد في ملعب المجلس. مع عودة نقاط التصنيف العالمي للاعبي الجولف الهواة (WAGR)، ونموّ مجموعتنا من اللاعبين دولياًٍ، بما في ذلك مشاركون جدد من كندا، من المتوقع أن تكون نسخة 2026 الأكثر تنافسيةً حتى الآن».

وتتضمن جوائز البطولة بطاقات تأهل إلى نهائيات سلسلة فالدو، ونهائيات سلسلة شوبانكار شارما للناشئين، ومشاركات في تجربة الدرايفنج رينج في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك وجولة كلاتش برو، وذلك بدعم من اتحاد الجولف.