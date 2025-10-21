الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الشارقة.. «خُماسية تراكتور» تكشف «المستور»!

الشارقة.. «خُماسية تراكتور» تكشف «المستور»!
21 أكتوبر 2025 10:00

علي معالي (أبوظبي)
كشفت الهزيمة الثقيلة للشارقة أمام تراكتور الإيراني بخماسية نظيفة في دوري أبطال آسيا للنخبة، المستور داخل الفريق، لتؤكد بالفعل أن الشارقة يعاني كثيراً، وأن ما يمر به ليس بالأمر السهل، لدرجة أن المدرب الصربي ميلوش لم يعد يجد أي حلول للوصول إلى ما يريده، أو أن يُظهر أي تحسُّن في أداء الفريق، ويبدو أن الأمور وصلت بين المدرب واللاعبين إلى طريق مسدود في توقيت صعب للغاية للفريق الذي يحارب في أكثر من اتجاه محلي، إضافة إلى دوري النخبة الآسيوية.
كانت بداية الشارقة الآسيوية مميزة للغاية بانتصار مثير على الغرافة 4-3، والتعادل خارج الأرض مع أداء قوي أمام السد 1-1، وفجأة انهار الفريق تماماً أمام تراكتور، الذي أنهى الشوط الأول 4-0، مع أداء ضعيف للغاية من كافة النواحي وكافة العناصر في أرض الملعب.
لم يُصدق ميلوش ما حدث على أرض استاد الشارقة، ولكنه اعترف بأنه بالفعل يعاني، وأنه لا يعرف كيف يمر من هذا الطريق الضيق للغاية، قائلاً: «قدمنا مباراة سيئة جداً من البداية، والمنافس الأفضل، وفاز بنتيجة كبيرة، وكان في مقدوره زيادة نسبة الأهداف إلى أكثر من 5 أهداف، وما حدث في الملعب بهذه النتيجة يسيء لنا بشكل كبير، ليس لي فقط، بل للنادي والكرة الإماراتية، وأنا اخترت لاعبي المباراة، ووضعت الخطة، لذلك أتحمل المسؤولية كاملة عما حدث، ولا أستطيع توجيه اللوم لأي شخص عما حدث في أرض الملعب».
وأضاف ميلوش: «المشاكل موجودة منذ قدومي لتدريب الفريق، كنت وما زلت أفشل في دفع اللاعبين لتقديم ما عندهم من مخزون كروي، ولو نظرنا إلى المباراة أمام تراكتور، كنا نستطيع الرد هجومياً، ولكن في الدفاع الوضع مختلف تماماً، ويبدو أنني بالفعل أواجه مشاكل في حث اللاعبين على تقديم الأفضل، ولا توجد أي مشاكل شخصية بيني وبينهم، وتمنيت أن تكون هناك مشاكل مع اللاعبين، ولكن يتم حلها في أرض الملعب».
وقال: «ما يحدث بالفريق أراها مسألة تراكمية، وأنا أحاول منذ توليت المهمة، لكن فشلت حتى الآن في تصحيح الوضع، وأنا أتقبل أي قرار من أية جهة، وأعتذر للجماهير والإدارة عما حدث في المباراة».
وبعد المباراة هتفت الجماهير التي حضرت اللقاء كثيراً ضد إدارة النادي وطالبتهم بالاستقالة من مناصبهم بعد هذا التراجع الكبير، وتدني مستوى الفريق في كل المسابقات، ووجد عادل الحوسني حارس المرمى نفسه مضطراً إلى الذهاب إلى الجماهير في المدرجات، وصعد وتحدث معهم لتهدئتهم في ظل هذه الصدمة التي تلقوها، وقال الكثير من عشاق «الملك» إن العلاقة انقطعت مع الفريق بعد هذه الخماسية، وعدم رغبة اللاعبين في تقديم الأفضل، والإدارة غير الاحترافية من النادي في مثل هذه الأمور، والوضع السيئ الذي وصلت إليه الكرة داخل «البيت الملكي».
وبعد هذه الهزيمة الثقيلة توقّف رصيد الشارقة عند 4 نقاط، وتزداد الأمور صعوبة، خاصة أن المواجهات المقبلة ستكون قوية للغاية، وكانت مباراة تراكتور الأمل في وضع «الملك» على طريق التأهل، لكن ما حدث سوف يغير «البوصلة» كثيراً.

