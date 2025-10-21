ملبورن سيتي يحصد انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة



ملبورن (د ب أ)

قلب نادي ملبورن سيتي الأسترالي تأخره صفر/ 1 ليحقق الفوز 2/ 1 على ضيفه بوريرام يونايتد التايلاندي، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات منطقة الشرق في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وعلى استاد (ملبورن ريكتانجولار) بمدينة ملبورن الأسترالية، تقدم بوريرام يونايتد عبر جوران كوسيتش في الدقيقة 72، قبل أن يرد ملبورن سيتي بهدفين عن طريق ألباسان راشاني وماكس كابوتو في الدقيقتين 84 والسابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

بالنتيجة، حصل ملبورن سيتي على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالبطولة، ليصبح في المركز الثامن مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق هدف أمام بوريرام، صاحب المركز التاسع، المتساوي معه في ذات الرصيد.

وكان ملبورن سيتي خسر صفر/ 2 في الجولة الأولى أمام ضيفه سانفريس هيروشيما الياباني، ثم خسر في الجولة الثانية صفر/ 1 أمام مضيفه فيسيل كوبي الياباني. في المقابل، فاز بوريرام يونايتد 2/ 1 على ضيفه جوهور دار التعظيم الماليزي بالجولة الافتتاحية، وخسر صفر/ 3 في الجولة الثانية أمام مضيفه سول الكوري الجنوبي.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات دور الـ16 خلال شهر مارس 2026، في حين تقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل المقبل.