الرياضة

«كوينتيت 5» تجمع أبطال العالم في الجرابلينج بدبي

21 أكتوبر 2025 17:00


دبي (الاتحاد)
انطلقت في دبي فعاليات أسبوع النزال، ترقباً لإقامة بطولة «كوينتيت 5»، إحدى أكثر بطولات الفنون القتالية ابتكاراً، والتي تُقام غداً في «كوكاكولا أرينا»، بمشاركة نخبة من أبرز أبطال العالم في الجرابلينج، بدعم مجلس دبي الرياضي.
وتُعد بطولة كوينتيت، التي تأسست في اليابان عام 2018 على يد أسطورة الفنون القتالية كازوشي ساكورابا، من أبرز المنافسات القتالية العالمية التي تجمع بين المهارة والتكتيك وروح الفريق، حيث يتواجه خمسة مقاتلين من كل فريق في نظام إقصائي يعتمد على الاستسلام كطريق وحيد للفوز، ليبقى المقاتل المنتصر في الحلبة حتى يتم حسم المواجهة.
ويُشرف على تنظيم النسخة الإقليمية في دبي البطل العربي السوري طارق سليمان، أحد أبرز المقاتلين في مشهد الفنون القتالية بالشرق الأوسط، والذي سبق له أن خاض منافسات البطولة في نسختها الثانية في اليابان عام 2018، ويقود جهود استضافة الحدث للمرة الأولى في المنطقة.
وتشهد البطولة مشاركة أربعة فرق عالمية بقيادة رموز أسطورية في عالم الفنون القتالية، هم كازوشي ساكورابا، ورينزو جرايسي، وأنطونيو رودريجو نوجويرا، وبوب ساب، كما يشارك عدد من أبرز الأبطال المقيمين في الدولة، من بينهم تياجو سا وتاليسون سواريز وبويا رحماني، إلى جانب مجموعة من النجوم العالميين الذين يحملون ألقاباً قارية وعالمية.

