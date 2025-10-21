منتخب مصر للناشئين يعلن قائمة كأس العالم في قطر

القاهرة (د ب أ)

استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاماً، على قائمة الأسماء التي تشارك في بطولة كأس العالم في قطر المقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 27 من نوفمبر المقبل.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، أن الجهاز الفني والإداري بقيادة أحمد الكأس، أرسل القائمة النهائية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والتي ضمت كلاً من عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق في حراسة المرمى، ومعهم وفي خط الدفاع حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام، وفي خط الوسط عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري، وفي خط الهجوم حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.

وفي قائمة الانتظار وفقاً للوائح فيفا، يتواجد كل من عمار محمد السيد وسيف الجبالي.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة، التي تضم إلى جواره هايتي وفنزويلا وإنجلترا.