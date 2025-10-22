الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

محمد بن سليم: كأس الأمم للكارتينج تتيح الفرص الجديدة للمواهب

محمد بن سليم: كأس الأمم للكارتينج تتيح الفرص الجديدة للمواهب
22 أكتوبر 2025 13:00

دبي (الاتحاد)

أكد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، ومؤسس بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هذه البطولة ستتيح فرصاً جديدة لمواهب الكارتينج الشابة في جميع أنحاء المنطقة، مع بدء الاستعدادات لانطلاق بطولة هذا العام في قطر.
وتجري الاستعدادات على قدم وساق في الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية (QMMF) لتسليط الضوء مجدداً على مسرح رياضة الكارتينج في المنطقة، من خلال استضافته لنسخة 2025 من بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي هذا الإطار اجتمع سائقون ناشئون من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حلبة لوسيل للكارتينج، للمشاركة في واحدة من أكبر فعاليات الكارتينج الإقليمية في العالم، وذلك لعرض واحتفال الجيل القادم من رياضة السيارات العالمية.
وتُعتبر هذه النسخة الثالثة من البطولة التي ستقام في قطر، وتضم بطولة هذا العام قائمة انطلاق موسعة تضم 173 سائقاً من 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل الدول الممثلة في البطولة، الإمارات، وقطر، والجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وإيران، وعمان، وفلسطين، والسعودية، وسوريا، وتونس، واليمن.
وفي هذا السياق، قال ابن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: «مع تزايد عدد الدول المشاركة، تمثّل بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام تطوراً لرياضة السيارات وفرصاً جديدة لمواهب الكارتينج الشابة في جميع أنحاء منطقتنا».

محمد بن سليم
الاتحاد الدولي للسيارات «فيا
سباقات السيارات
