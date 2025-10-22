الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
سلطان الطاهر نائباً لرئيس حكام «مونديال الشطرنج»

سلطان الطاهر نائباً لرئيس حكام «مونديال الشطرنج»
22 أكتوبر 2025 13:15

 
دبي (الاتحاد)
اختار الاتحاد الدولي للشطرنج الحكم الدولي الإماراتي الدكتور سلطان علي الطاهر، مستشار اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، لمنصب نائب رئيس لجنة الحكام في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم.
ويُعد هذا الاختيار تتويجاً لمسيرة حافلة للطاهر، الذي تولى إدارة العديد من بطولات العالم سابقاً كرئيس أو نائب للجنة الحكام، ليواصل بذلك حضوره المميز على الساحة الدولية، بصفته أحد حكام الفئة A المعتمدين عالمياً، وهي أعلى تصنيف يمنحه الاتحاد الدولي للحكام المؤهلين لإدارة البطولات الكبرى.
وأعرب الدكتور سلطان الطاهر عن اعتزازه بهذه الثقة الدولية، معتبراً أنها تمثل تكريماً للشطرنج الإماراتي ومكسباً جديداً للكوادر الوطنية في المجالين الفني والإداري، وقال: «فخور بتمثيل الإمارات في أحد أكبر أحداث اللعبة عالمياً، فوجود كوادرنا في مثل هذه المحافل يعكس المكانة التي بلغها الشطرنج الإماراتي دولياً».

