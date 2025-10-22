الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كوليبالي: إنزاجي أعاد الثقة إلى الهلال

كوليبالي: إنزاجي أعاد الثقة إلى الهلال
22 أكتوبر 2025 14:10

الرياض (د ب أ)

أشاد السنغالي خاليدو كوليبالي، لاعب فريق الهلال السعودي لكرة القدم، بالمدرب سيموني إنزاجي، لدوره الكبير في إعادة الثقة إلى لاعبي الفريق، وذلك بعد مواصلة الفريق انطلاقته المثالية في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوزه على السد القطري 3-1 أمس الثلاثاء.
وأكد كولبيالي أن المدرب الإيطالي كان له تأثير واضح في رفع معنويات الفريق منذ توليه القيادة الفنية. وقال كوليبالي في تصريحات نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي: «في كأس العالم للأندية، جاء إنزاجي ومنحنا الثقة، خاصة وأننا كنا نسعى إلى تقديم أداء قوي، المدرب يعرفني منذ أيامي في نابولي، ومنذ بداية الموسم وأنا أحاول تقديم أفضل ما لديَّ من أجل الجماهير».
وأضاف: «كانت المباراة صعبة، لكننا تحضرنا جيداً، ونجحنا في تسجيل هدفين بسهولة نسبياً، ورغم تراجع مستوانا قليلاً في الشوط الثاني، فإننا كنّا الفريق الأفضل حتى النهاية».
من جهته أشاد إنزاجي بانضباط لاعبيه التكتيكي خلال اللقاء، الذي عزّز مكانة الهلال كأحد أبرز المرشحين للقب القاري هذا الموسم.
وقال المدرب الإيطالي: «كانت المباراة جيدة جداً بشكل عام، قدمنا شوطاً أول رائعاً، وخرجنا بالفوز ونحن في صدارة المجموعة».
وأكد: «قررنا إراحة مالكوم من المباراة، لكنه سيكون جاهزاً للمباراة المقبلة أمام الاتحاد في الدوري السعودي».
أما فيما يتعلق بسالم الدوسري، قال إنزاجي: «لا أعتقد أن سالم الدوسري سيكون جاهزاً للمباراة القادمة، فقد تعرض لإصابة أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني، ونحن نبذل كل ما بوسعنا لضمان عودته في أقرب وقت ممكن».

