الرياضة

النصر السعودي يفوز على جوا في دوري أبطال آسيا 2

النصر السعودي يفوز على جوا في دوري أبطال آسيا 2
22 أكتوبر 2025 19:59

 

نيودلهي (د ب أ)
فاز فريق النصر السعودي على مضيفه جوا الهندي 2/ 1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا 2، وعزز النصر صدارته للمجموعة الرابعة بعدما وصل للنقطة 9، بينما تجمد رصيد جوا بلا نقاط في المركز الأخير.
ورغم غياب النجم الأبرز، البرتغالي كريستيانو رونالدو عن النصر، بعدما فضل مدربه ومواطنه جورجي جيسوس إراحته من المشاركة في البطولة الآسيوية، إلا أن النصر عاد بانتصار ثمين، بفضل ثنائية البرازيلي أنجيلو في الدقيقة 10 وهارون كمارا في الدقيقة 27.
وكان بريسون فيرنانديز سجل الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 41، وشهد الوقت بدل الضائع للشوط الثاني حالة طرد في صفوف جوا، بعدما حصل لاعبه دافيد تيمور على بطاقة حمراء. وكان النصر فاز في الجولتين الماضيتين على حساب كل من استقلال دوشنبه بطل طاجيكستان، والزوراء العراقي، بينما خسر جوا أمام المنافسين نفسهما.

