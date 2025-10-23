الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
هجوم تشيلسي «المُراهق» يصنع بصمة تاريخية

هجوم تشيلسي «المُراهق» يصنع بصمة تاريخية
23 أكتوبر 2025 11:07

علي معالي (أبوظبي)

سجل فوز تشيلسي الإنجليزي على أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 5-1، أمراً غير عادي، حيث جاءت 3 أهداف من أصل 5 بأقدام لاعبين مُراهقين، وهو حدث تاريخي في دوري أبطال أوروبا.
في الدقيقة 18 في ستامفورد بريدج، افتتح مارك جيو التسجيل لصالح "البلوز"، ليصبح أصغر لاعب يسجل لتشيلسي في دوري أبطال أوروبا في سن 19 عاماً، استمر هذا الرقم القياسي 33 دقيقة فقط، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية الشوط الأول، حيث خطفه زميله إستيفاو، الموهبة البرازيلية البالغة من العمر 18 عاماً و181 يوماً فقط، حين تبارى لتسديد ركلة الجزاء ليرفع النتيجة إلى 4-1 لمصلحة تشيلسي، ووفقاً لإحصاءات موقع (أوبتا) العالمي في الأرقام والإحصائيات، ساعد هذا الهدف إستيفاو رسمياً على تحطيم الرقم القياسي لجيو، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ تشيلسي يسجل في أرقى ساحة في أوروبا.
الأمر لم يتوقف عند ذلك، حيث جاء تيريك جورج - الذي يصغر جيو بشهر واحد فقط ليخلد اسمه في تلك الليلة الرائعة، عندما سجل ليرفع النتيجة إلى 5-1، بأسماء جيو وإستيفاو وجورج، وأصبح تشيلسي أول ناد في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يسجل له ثلاثة لاعبين مراهقين معاً في مباراة واحدة.

تشيلسي
دوري أبطال أوروبا
أياكس
