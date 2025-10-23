«انطلق مع الإيقاع».. ليالي سباقات الخيل تعود إلى أبوظبي بـ«طاقة نابضة بالحياة»



أبوظبي (الاتحاد)

أكمل مضمار أبوظبي للسباق استعداداته لانطلاقة موسم 2025 - 2026 لسباقات الخيل، الذي يتألف من 16 حفلاً من السباقات المميزة، يتصدرها كأس صاحب السمو رئيس الدولة، للخيول العربية الأصيلة، و«كأس أبوظبي الذهبي» للخيول المهجنة الأصيلة على المضمار العشبي.

وتقام خلال الموسم الجديد مجموعة من السباقات المرموقة، تشارك فيها خيول محلية وعالمية من فئتي العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة، وتتجاوز جوائز سباقات الموسم 20 مليون درهم، وتحت شعار «انطلق مع الإيقاع»، يجسّد موسم 2025-2026 الطاقة النابضة بالحياة في ليالي السباق، ويجمع بين الموسيقى الحية والنهايات المثيرة وتجارب طهي رائعة واللحظات الجديرة بالتصوير على المضمار وخارجه.

ويشتمل برنامج الموسم على سباقات لجميع الفئات والأعمار، للخيول المبتدئة والإنتاج المحلي، وسباقات التكافؤ والكلاسيكية والمصنّفة، وتتضمن العدد الأكبر لسباقات الخيول العربية الأصيلة في البرنامج العام للموسم، وستقام بعض السباقات خلال شهر رمضان، كما يحتوي البرنامج على مجموعة من الفعاليات الترفيهية والأنشطة، التي تُضفي حيوية على أجواء التنافس على المضمار والحضور الجماهيري.

وينطلق الموسم يوم السبت المقبل بأمسية تتألف من 7 سباقات منها 5 للخيول العربية الأصيلة وسباقان للخيول المهجنة الأصيلة، ويقص شريط الافتتاح سباق الوثبة التحضيري للسرعة المخصّص للخيول العربية عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر.

وفي 14 نوفمبر 2025 يقام السباق التحضيري لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة «قوائم»، فيما يقام كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لعيد الاتحاد للفئة الثالثة 22 نوفمبر المقبل، وتبلغ جوائزه 500 ألف درهم.

وفي 6 ديسمبر 2025 تحضّر الإثارة في أقوى الأشواط، يتقدمها سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية للفئة الأولى، بجوائزه البالغة 8 ملايين درهم، وسباق الوثبة للسرعة للفئة الثالثة البالغ إجمالي جوائزه 400 ألف درهم، وكأس مربي الإمارات البالغ جوائزه 500 ألف درهم، وديربي أبوظبي وجائزته 400 ألف درهم، وجميعها للخيول العربية الأصيلة إلى جانب كأس رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ إجمالي جوائز الأمسية 10.8 مليون درهم.

ومن أبرز فعاليات هذا الحدث سباق «كأس أبوظبي الذهبي» للخيول المهجنة الأصيلة (قوائم) لمسافة 1600 متر، الذي يُقام في 7 فبراير 2026، والذي يُقام للمرة الأولى في تاريخه، والذي تبلغ جوائزه مليون دولار أميركي، وهو أحد أكثر سباقات الخيول المهجنة الأصيلة قيمةً في العالم، إلى جانب سباق واحة ليوا (الفئة الثانية)، والجولة الأولى من التاج الثلاثي العربي (قوائم)، وسباق العنود الكلاسيكي (الفئة الأولى) للخيول العربية الأصيلة، بمجموع جوائز يتجاوز 5 ملايين درهم إماراتي.

ويمتاز الموسم بوجود مجموعة من أمسيات السباقات الرئيسية المرموقة رفيعة المستوى أبرزها سباقي أبوظبي الكلاسيكي للمهرات والآخر المخصّص للأمهار من خيول الإنتاج المحلي وتقام في 21 فبراير 2026.

وفي 14 مارس 2026 يستضيف المضمار العشبي تحت الأضواء الكاشفة سباق بطولة الإمارات للفئة الأولى بجائزة قدرها مليون درهم، وسباقي الإمارات الكلاسيكي الأول للمهرات، والثاني للأمهار من الإنتاج المحلي، وجميعها للخيول العربية الأصيلة.

وفي 4 أبريل 2026 يقام كأس نادي أبوظبي للفروسية الذهبية للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي بجائزة قدرها 125 ألف درهم، ويختتم الموسم في 11 أبريل 2026 بالجولة الثالثة للتاج الثلاثي العربي للفئة الثالثة وجائزته 300 ألف درهم.

وقال المهندس علي الشيبه، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ومضمار أبوظبي للسباق: نحن متحمسون للترحيب بموسم استثنائي آخر من السباقات في نادي أبوظبي للسباق، الذي يتميّز بمرافق عالمية المستوى، ومضمار عشبي بأعلى معايير التنظيم والسلامة للفرسان والخيول على حد سواء.

وأشار إلى أن برنامج الموسم الجديد يجمع بين السباقات التنافسية والتراثية والمجتمعية، مقدماً تجربة مميزة للجميع من المشاركين في هذا المجال إلى العائلات وعشاق السباقات.

وأضاف: كان لدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة دورٌ أساسي في الارتقاء بجودة وجاذبية سباقات مضمار أبوظبي للسباق، لا سيما في إبراز مواهب الخيول العربية الأصيلة على الساحة العالمية، ولا تزال رعاية سموه تلهم التميز وتجذب عشاق الخيل من دولة وخارجها.