الاتهامات تطارد ثلاثي السلة الأميركي

نيويورك (أ ب)

ألقي القبض أمس على تشونسي بيلابس، مدرب فريق بورتلاند تريل بليزرز، وتيري روزير، لاعب فريق ميامي هيت، ودامون جونز، المدرب المساعد في فريق كليفلاند كافالييرز السابق، ضمن تحقيق في عمليات مراهنات غير قانونية وألعاب مزورة ومدعومة من المافيا.

ووجهت إلى بيلابس تهمة المشاركة في عملية للتلاعب في لاس فيجاس وميامي ومانهاتن وهامبتونز، بدعم من عصابات "لا كوزا نوسترا" الإجرامية، واتهم روزير بتدبير مخطط ثان لتدبير رهانات احتيالية، من خلال استغلال معلومات سرية عن رياضيي وفرق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، كما تم اتهام جونز بالمشاركة في كلاهما.

وكان بيلابس "49 عاماً" قد انضم لصالة مشاهير نايسميث التذكارية في عام 2024، وسبق له أن بدأ مسيرته في كرة السلة الجامعية في كولورادو، ثم انضم لفريق بوسطن في عام 1997، ولعب مع تورونتو ودنفر ومينسوتا وديترويت ونيويرك نيكس ولوس أنجلوس كليبزر خلال مسيرة دامت لـ17 عاماً.

وشارك بيلابس في مباراة كل النجوم خمس مرات، وفاز ببطولة مع ديترويت عام 2004، عندما اختير أفضل لاعب في نهائيات الدوري الأميركي للمحترفين.

فيما نشأ روزير "30 عاماً" مع والدته في الوقت الذي قضى والده معظم حياته في السجن، حيث كان روزير المولود في يونجستاون في ولاية أوهايو، لاعباً بارزاً في لويزفيل وكان الاختيار رقم 16 في فريق بوسطن سيلتكس عام 2015.

وانتقل روزير إلى شارلوت في السادس من يوليو 2019، وتألق مع فريق هورنتس وكانت أفضل مستوياته في موسم 2020/2019، حيث كان معدل نقاطه 18 نقطة و4. 20 وفي الموسم التالي و1. 21 في موسم 2023/2022.

وكان جونز "49 عاماً" مساعداً غير رسمي لمدرب لوس أنجلوس ليكرز في موسم 2023/2022، وذلك حينما قيل إنه متورط في مخطط المراهنات، وهو يعمل بمجال التدريب منذ عام 2014 بعدما أنهى مسيرته في السلة التي دامت لـ11 عاماً.

وسبق لجونز، وهو من مدينة جالفستون بولاية تكساس، أن لعب لهيوستن في فترة دراسته الجامعية قبل أن يلعب في الدوري الأميركي للمحترفين في نيوجيرسي وبوسطن وجولدن ستيت ودالاس وفانكوفر وديترويت وساكرامنتو وميلووكي وميامي وكليفلاند.