السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الاتهامات تطارد ثلاثي السلة الأميركي

الاتهامات تطارد ثلاثي السلة الأميركي
24 أكتوبر 2025 08:22

نيويورك (أ ب)

أخبار ذات صلة
«التحقيقات الفيدرالي» يُطلق سراح بيلوبس وروزير
جيلجيوس-ألكسندر يمنح ثاندر الفوز على بيسرز في «السلة الأميركي»

ألقي القبض أمس على تشونسي بيلابس، مدرب فريق بورتلاند تريل بليزرز، وتيري روزير، لاعب فريق ميامي هيت، ودامون جونز، المدرب المساعد في فريق كليفلاند كافالييرز السابق، ضمن تحقيق في عمليات مراهنات غير قانونية وألعاب مزورة ومدعومة من المافيا.
ووجهت إلى بيلابس تهمة المشاركة في عملية للتلاعب في لاس فيجاس وميامي ومانهاتن وهامبتونز، بدعم من عصابات "لا كوزا نوسترا" الإجرامية، واتهم روزير بتدبير مخطط ثان لتدبير رهانات احتيالية، من خلال استغلال معلومات سرية عن رياضيي وفرق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، كما تم اتهام جونز بالمشاركة في كلاهما.
وكان بيلابس "49 عاماً" قد انضم لصالة مشاهير نايسميث التذكارية في عام 2024، وسبق له أن بدأ مسيرته في كرة السلة الجامعية في كولورادو، ثم انضم لفريق بوسطن في عام 1997، ولعب مع تورونتو ودنفر ومينسوتا وديترويت ونيويرك نيكس ولوس أنجلوس كليبزر خلال مسيرة دامت لـ17 عاماً.
وشارك بيلابس في مباراة كل النجوم خمس مرات، وفاز ببطولة مع ديترويت عام 2004، عندما اختير أفضل لاعب في نهائيات الدوري الأميركي للمحترفين.
فيما نشأ روزير "30 عاماً" مع والدته في الوقت الذي قضى والده معظم حياته في السجن، حيث كان روزير المولود في يونجستاون في ولاية أوهايو، لاعباً بارزاً في لويزفيل وكان الاختيار رقم 16 في فريق بوسطن سيلتكس عام 2015.
وانتقل روزير إلى شارلوت في السادس من يوليو 2019، وتألق مع فريق هورنتس وكانت أفضل مستوياته في موسم 2020/2019، حيث كان معدل نقاطه 18 نقطة و4. 20 وفي الموسم التالي و1. 21 في موسم 2023/2022.
وكان جونز "49 عاماً" مساعداً غير رسمي لمدرب لوس أنجلوس ليكرز في موسم 2023/2022، وذلك حينما قيل إنه متورط في مخطط المراهنات، وهو يعمل بمجال التدريب منذ عام 2014 بعدما أنهى مسيرته في السلة التي دامت لـ11 عاماً.
وسبق لجونز، وهو من مدينة جالفستون بولاية تكساس، أن لعب لهيوستن في فترة دراسته الجامعية قبل أن يلعب في الدوري الأميركي للمحترفين في نيوجيرسي وبوسطن وجولدن ستيت ودالاس وفانكوفر وديترويت وساكرامنتو وميلووكي وميامي وكليفلاند.

دوري السلة الأميركي
كليفلاند كافالييرز
لوس أنجلوس ليكرز
آخر الأخبار
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
الترفيه
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
اليوم 14:10
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
الرياضة
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
اليوم 14:00
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
الرياضة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
اليوم 13:47
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
الترفيه
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 13:36
راسل يشاهد «جائزة المكسيك» بـ «قناع مصارع»!
الرياضة
راسل يشاهد «جائزة المكسيك» بـ «قناع مصارع»!
اليوم 13:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©