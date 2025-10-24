السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جيلجيوس-ألكسندر يمنح ثاندر الفوز على بيسرز في «السلة الأميركي»

جيلجيوس-ألكسندر يمنح ثاندر الفوز على بيسرز في «السلة الأميركي»
24 أكتوبر 2025 09:52

لوس أنجلوس (رويترز)
سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 55 نقطة في أعلى معدل له بمباراة، خلال مسيرته الليلة الماضية، ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 141-135 على إنديانا بيسرز بعد وقتين إضافيين في إعادة لنهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الموسم الماضي.
وخاض ثاندر وقتاً إضافياً واحداً فقط خلال الموسم الاعتيادي في 2024-2025، لكنه خاض وقتين إضافيين في مباراتين متتاليتين في مستهل حملة الدفاع عن اللقب هذا الموسم.
وكان ثاندر استهل الموسم بالفوز على هيوستن روكتس، بعد وقتين إضافيين أيضاً يوم الثلاثاء الماضي.
وقاد بنديكت ماثورين قائمة المسجلين في بيسرز، الذي كان يخوض أول مباراة له هذا الموسم، بعدما سجل 36 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة.

 

أخبار ذات صلة
«التحقيقات الفيدرالي» يُطلق سراح بيلوبس وروزير
الاتهامات تطارد ثلاثي السلة الأميركي
دوري السلة الأميركي
إنديانا بيسرز
أوكلاهوما سيتي ثاندر
آخر الأخبار
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
الترفيه
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
اليوم 14:10
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
الرياضة
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
اليوم 14:00
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
الرياضة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
اليوم 13:47
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
الترفيه
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 13:36
راسل يشاهد «جائزة المكسيك» بـ «قناع مصارع»!
الرياضة
راسل يشاهد «جائزة المكسيك» بـ «قناع مصارع»!
اليوم 13:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©