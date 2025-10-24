جيلجيوس-ألكسندر يمنح ثاندر الفوز على بيسرز في «السلة الأميركي»

لوس أنجلوس (رويترز)

سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 55 نقطة في أعلى معدل له بمباراة، خلال مسيرته الليلة الماضية، ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 141-135 على إنديانا بيسرز بعد وقتين إضافيين في إعادة لنهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الموسم الماضي.

وخاض ثاندر وقتاً إضافياً واحداً فقط خلال الموسم الاعتيادي في 2024-2025، لكنه خاض وقتين إضافيين في مباراتين متتاليتين في مستهل حملة الدفاع عن اللقب هذا الموسم.

وكان ثاندر استهل الموسم بالفوز على هيوستن روكتس، بعد وقتين إضافيين أيضاً يوم الثلاثاء الماضي.

وقاد بنديكت ماثورين قائمة المسجلين في بيسرز، الذي كان يخوض أول مباراة له هذا الموسم، بعدما سجل 36 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة.