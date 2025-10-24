السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
بعد السداسية.. الصحافة الإيطالية تهاجم «الصفقة الجماهيرية»

بعد السداسية.. الصحافة الإيطالية تهاجم «الصفقة الجماهيرية»
24 أكتوبر 2025 09:58

معتز الشامي (أبوظبي)

أشعلت خسارة نابولي القاسية أمام أيندهوفن الهولندي بنتيجة 6-2 في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء الماضي، موجة من الانتقادات في الإعلام الإيطالي، الذي بدأ يتساءل علناً، هل أصبح كيفن دي بروين مشكلة تكتيكية داخل فريق أنطونيو كونتي؟، وهل كان صفقة جماهيرية فقط؟.
النادي الجنوبي الذي كان يسعى للتعويض بعد هزيمة مفاجئة أمام تورينو في الدوري، وجد نفسه غارقاً في انهيار مفاجئ بهولندا، رغم أن ثلاثة من الأهداف جاءت بعد طرد المهاجم لورينزو لوكا في الشوط الثاني. 
ووضعت الهزيمة نابولي في موقف صعب ضمن مجموعته الأوروبية، بعدما خسر ثلاثاً من آخر خمس مباريات في مختلف المسابقات.
وأبرزت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» أن دي بروين، رغم مكانته كنجم عالمي، ربما أربك توازن وسط الميدان الذي كان أحد أسرار تتويج نابولي الموسم الماضي، والذي ضمّ الثلاثي ستانيسلاف لوبوتكا، زامبو أنجويسا، وسكوت مكتوميناي.
واضطر كونتي لتغيير نظام اللعب من 4-3-3 إلى 4-1-4-1 لاستيعاب النجم البلجيكي، مع تحويل مكتوميناي إلى الجهة اليسرى ليشارك دي بروين في صناعة اللعب من العمق، لكن وفقاً للصحيفة، فإن هذا التعديل لم يعد يؤتي ثماره، خصوصاً بعد إصابة لوبوتكا، ما جعل الفريق يفقد الاتزان في الوسط، ويعاني فجوات دفاعية واضحة.
وأكدت التقارير الإيطالية أيضاً أن دي بروين لا يبدو في أفضل حالاته البدنية، وأن الانسجام بينه وبين زملائه الجدد في نابولي لم يكتمل بعد، وترى «لاجازيتا» أن افتقاد التفاهم بينه وبين مكتوميناي على وجه الخصوص، ساهم في تراجع مردود الفريق، مشيرة إلى أن «حتى وجود نجم من طراز دي بروين لا يكفي لتجاوز اللحظات الصعبة عندما يختل التوازن».
وبينما ينتظر الجمهور عودة الفريق إلى مستواه، يبقى السؤال مفتوحاً في إيطاليا: هل يحتاج كونتي إلى تعديل جديد، أم إلى شجاعة إعادة التوازن ولو على حساب نجمه الأبرز؟!.

دي بروين
نابولي
أنطونيو كونتي
